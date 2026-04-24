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高嘉瑜前男友林秉樞傳獄中命危 監院提案糾正…矯正署說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

媒體報導前立委高嘉瑜前男友林秉樞在台北看守所服刑期間傳出命危，得靠葉克膜續命，並疑有偽造情事，監察院針對監獄醫療問題糾正法務部矯正署。矯正署今表示，針對監察案件調查，矯正署絕不迴避，督責所屬機關全力配合釐清說明。

矯正署表示，林秉樞2023年10月入台北看守所，林罹患慢性疾病，所方皆按其需求安排就診，過程也依醫囑照護服藥、覈實登載，絕無偽造情事。

矯正署調查，林秉樞2024年12月因身體不適密集協助看診，12月18日上午經醫師診斷後即戒送外醫住院，後所方尊重家屬意願於2025年2月21日辦理保外醫治，全案由新北地方檢察署偵辦，台北看守所均積極配合並尊重司法偵查程序。

矯正署表示，自2013年起矯正機關收容人已納入全民健康保險對象，由衛生福利部指定健保特約醫院提供醫療照護，並按照專業醫囑契合收容人所需醫療資源；此外，矯正署偕同衛福部與醫事專家學者，訂定緊急戒護外醫標準、流程，以及受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，針對個案健康，給予適切照護，落實醫療人權保障。

矯正署表示，針對監察案件調查，始終秉持絕不迴避、毋枉毋縱態度，督責所屬機關全力配合釐清說明。

矯正署說，矯正工作為刑事司法重要防線，配合國家政策，落實羈押及刑罰之執行，每日肩負穩定管理逾6萬3000名收容人之艱鉅任務，同時須兼顧戒護安全、教化輔導、作業職訓與醫療照護等各項處遇。

矯正署表示，本署將持續檢討精進各項管教措施，期能幫助收容人朝健康更生、成功復歸之目標邁進，籲請各界不因個案而片面抹煞整體矯正醫療的辛勞付出。

林秉樞。本報資料照片
林秉樞。本報資料照片

台北 監察院 法務部

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