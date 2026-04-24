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涉違法幫前男友查民眾個資 北市女警10萬元交保

中央社／ 記者林長順台北24日電

北市中正二警分局曾姓女警涉嫌違法幫黃姓前男友查詢個資，北檢昨天指揮警方搜索2人住處等7處，並約談2人到案說明。檢察官複訊後，今天諭令分別以10萬元、20萬元交保。

台北市警察局調查，中正第二分局曾姓女員警涉嫌違法協助黃姓前男友查詢民眾個人資料，涉嫌違反個人資料保護法等罪，日前自清自檢報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢昨天指揮台北市警察局刑事警察大隊、中正第二分局、督察室等單位，持法院核發的搜索票，搜索曾女、黃男的住居所及曾女的辦公位置共7處，並通知曾女、黃男到案說明。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令曾女新台幣10萬元交保、黃男20萬元交保，均限制出境、出海。

有媒體報導曾女擔任總統官邸維安任務，中正二分局表示，此員警違法行為無關官邸維安，分局除依法偵辦，並將追究相關人員考核監督不周等行政責任。

中正二分局表示，針對員警違法違紀案均主動調查，採警紀警辦立場，不掩飾、不庇縱、不護短，徹查到底，絕不寬縱，以淨化團隊，展現維護警紀決心。

警察 北市

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