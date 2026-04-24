影／涉幫前男友偷查個資遭約談 中正二分局女警10萬交保

台北市警局中正二分局南海路派出所女警曾文欣，涉替前男友黃頤楷查詢他人個資，檢方偵辦其他案件時，發現有異常查詢紀錄，昨天指揮市刑大等單位兵分7路搜索，約談曾女與黃男到案，檢方漏夜偵訊5小時後，今晨依違反個資法命曾女10萬交保、黃男20萬交保，均限制出境出海。

據了解，檢方昨天也提訊一名在押的男性被告，交叉比對曾文欣查詢的個資，與該名男子涉案情節有無關聯，訊後還押台北看守所，案情不排除有後續發展。

曾文欣（28歲）是警專35期畢業，先前先後在新北市永和分局、台北市大安分局任職，2023年調往中正二分局南海路派出所服務。外貌清秀的她，昨天移送複訊時穿著落肩運動外套、寬版牛仔褲搭配時下流行的賽車鞋，打扮相當新潮，但凌晨交保後面容相當疲憊，由派出所同仁陪同離去，未表示任何意見。

黃頤楷先是找位在新竹的親友辦保，但由於北上路程需要時間，最後索性自己刷卡辦保，因手機被扣無法叫車，最後打公用電話叫車離去。

據了解，檢警是在偵辦他案過程中，發現曾文欣於2025年底，以自己帳號登入警用智慧系統，查詢特定民眾個人資料，經追查曾女異常查詢紀錄，懷疑是替前男友查詢並洩漏，黃頤楷取得後交付的對象與用途，有無涉及敏感人士，是專案小組偵查重點。

台北市中正二分局南海路派出所女警曾文欣，涉替前男友查詢個資被檢方約談，凌晨諭令10萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

男子黃頤楷請託擔任警職的前女友曾文欣查詢他人個資，被檢方諭令20萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影