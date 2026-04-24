滯美醫師逃兵 除役就回台 法院斥觀念偏差

藝人閃兵爭議不斷，陳姓男子赴美國就讀醫學院，成功當上醫生，卻不顧區公所發函催他回國當兵，直到卅六歲除役才馬上回國，被依妨害兵役條例起訴；法院認為，陳男以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，判刑四個月，得易科罰金，但不得緩刑。

法院指出，陳男是受高等教育、具相當專業智識之人，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役情事，卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，動機實屬可議，法治觀念偏差。

據調查，陳男二○一三年八月經核准出境後，屆期未歸，台中市南屯區公所二○一八年函催他六個月內回國接受徵兵、接受體檢，相關函文送達陳家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，市政府函送偵辦。

陳男直到卅六歲除役年齡才回台，檢方偵查時，發現陳男自二○○六年起，每隔二年都回國，每次停留一、二個月，大可盡憲法義務服完兵役，為何未依通知回國？陳男辯稱，因醫學院學業不能中斷。

台中地院審酌，陳男是役齡男子，有依法服兵役義務，卻經核准出國後，長期滯留國外不歸，妨害兵役管理、公平性，更損及國防動員兵力。

法院調查，陳男除役日為二○二五年十二月卅一日，二○二六年三月十二日回台，他供稱自己二○○六年十月去美國，剛好拿到綠卡去那邊就學，滯留約廿年，已於二○二一年完成醫學院學程。