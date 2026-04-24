聽新聞
0:00 / 0:00

性侵殺害馬國女大生 判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審及更一審均判處死刑，後來撤銷發回更審，更二審認為梁不算預謀殺人、有教化可能，逆轉改判無期徒刑。檢方上訴，最高法院昨駁回，判梁無期徒刑定讞，確定逃死。

梁育誌二○二○年九月在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲帶至隱密處性侵，經女方掙扎、尖叫呼救，才罷手。同年十月二十八日，他再度埋伏鎖定徒步回租屋處的鍾女，性侵後再以麻繩勒鍾女脖子致死，隔天將遺體推落阿蓮區大崗山邊坡。

一、二審均判處梁育誌死刑，最高法院撤銷發回更審，理由是須再調查梁是否為計畫性殺人、再犯可能性等；梁另犯強制性交未遂、遺棄屍體罪部分被判刑四年四月定讞，已入監服刑。

更一審認為梁並非自首，也沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由，且案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人，合議庭一致決判死，但判決去年再度被最高法院撤銷。

更二審認定，梁育誌原本計畫劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，因鍾女反抗超出預期，梁育誌害怕被發現才收緊繩圈殺死鍾女，不能以梁事先備妥上吊繩，認定他有殺人預謀，認定並非預謀殺人。

更二審認為，若對梁育誌施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善，有教化、矯治可能性，無判死必要，依強制性交殺人罪判無期徒刑，強盜罪另判刑八年。

最高法院 高雄市 死刑

延伸閱讀

台中少婦網咖產子...掐死男嬰再套袋 殺人罪判11年半

師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

中士蔡學良中彈亡 監委排除T65K2步槍「檢方不能排除他殺」

相關新聞

幫前男友查個資 北市女警遭偵辦

台北市警局中正二分局南海路派出所女警曾文欣，涉替前男友黃頤凱查詢他人個資，警方偵辦其他案件時，發現有異常查詢紀錄，報請台北地檢署指揮偵辦。檢警昨天兵分七路搜索女警辦公室等處所，約談曾女、黃男到案，詢後移送檢方漏夜複訊。

性侵殺害馬國女大生 判無期定讞

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審及更一審均判處死刑，後來撤銷發回更審，更二審認為梁不算預謀殺人、有教化可能，逆轉改判無期徒刑。檢方上訴，最高法院昨駁回，判梁無期徒刑定讞，確定逃死。

滯美醫師逃兵 除役就回台 法院斥觀念偏差

藝人閃兵爭議不斷，陳姓男子赴美國就讀醫學院，成功當上醫生，卻不顧區公所發函催他回國當兵，直到卅六歲除役才馬上回國，被依妨害兵役條例起訴；法院認為，陳男以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，判刑四個月，得易科罰金，但不得緩刑。

欲減輕書記官沉重工作負擔 司法院今通過刑事訴訟法修正草案

刑事案件數量逐年增加，加上書記官人力長期短缺，為減輕書記官沉重負荷，司法院今召開院會通過刑事訴訟法修正草案，近日送行政院會銜後，將送立法院審議，修法重點在於擴大簡式審判程序、協商制度適用範圍、有罪判決書簡化記載的適用範圍、增訂先以宣示判決筆錄代替判決等。

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴 民眾黨稱無法理解：請律師研議提起上訴

公視前董事徐瑞希前年遭到民眾黨撤銷黨籍，台北地方法院今天判決其具有民眾黨員資格。民眾黨發言人張彤表示，民眾黨對於判決結果難以理解，等收到判決書看到理由後，將再請律師研議提起上訴。

台東議員王姷力涉貪30萬交保 臉書發文喊清白、反擊檢舉者

台東縣議員王姷力昨因涉入貪汙指控，遭檢調單位約談，引發地方關注。王於今天凌晨30萬交保後，透過臉書發文強調自身「堅守清白無懼抹黑」，並直言將持續服務鄉親。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。