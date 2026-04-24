性侵殺害馬國女大生 判無期定讞

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審及更一審均判處死刑，後來撤銷發回更審，更二審認為梁不算預謀殺人、有教化可能，逆轉改判無期徒刑。檢方上訴，最高法院昨駁回，判梁無期徒刑定讞，確定逃死。

梁育誌二○二○年九月在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲帶至隱密處性侵，經女方掙扎、尖叫呼救，才罷手。同年十月二十八日，他再度埋伏鎖定徒步回租屋處的鍾女，性侵後再以麻繩勒鍾女脖子致死，隔天將遺體推落阿蓮區大崗山邊坡。

一、二審均判處梁育誌死刑，最高法院撤銷發回更審，理由是須再調查梁是否為計畫性殺人、再犯可能性等；梁另犯強制性交未遂、遺棄屍體罪部分被判刑四年四月定讞，已入監服刑。

更一審認為梁並非自首，也沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由，且案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人，合議庭一致決判死，但判決去年再度被最高法院撤銷。

更二審認定，梁育誌原本計畫劫財劫色，首次收緊上吊繩圈後，因鍾女反抗超出預期，梁育誌害怕被發現才收緊繩圈殺死鍾女，不能以梁事先備妥上吊繩，認定他有殺人預謀，認定並非預謀殺人。

更二審認為，若對梁育誌施以長期監禁、心理治療，應可促其反省及改善，有教化、矯治可能性，無判死必要，依強制性交殺人罪判無期徒刑，強盜罪另判刑八年。