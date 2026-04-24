幫前男友查個資 北市女警遭偵辦

北市中正第二分局南海路派出所女警曾文欣，疑替前男友黃頤凱查詢他人個資，涉洩密遭搜索，昨晚送北檢複訊。記者黃義書／攝影

台北市警局中正二分局南海路派出所女警曾文欣，涉替前男友黃頤凱查詢他人個資，警方偵辦其他案件時，發現有異常查詢紀錄，報請台北地檢署指揮偵辦。檢警昨天兵分七路搜索女警辦公室等處所，約談曾女、黃男到案，詢後移送檢方漏夜複訊。

曾文欣是警專三十五期畢業，先前曾在新北市永和分局、台北市大安分局任職，二○二三年調往中正二分局南海路派出所服務，年僅廿八歲的她，昨傳出洩密遭搜索，讓不少同仁震驚。

曾文欣留著俏麗短髮，外貌清秀，近日因準備出國，昨天剛好請假未上班。她昨晚移送地檢署時，戴棒球帽與口罩，穿寬鬆運動外套，打扮相當新潮，對於涉及刑案未表示任何意見。初步調查，曾女是純幫忙前男友查詢個資，沒有金錢對價，犯罪動機與目的釐清中。

據了解，北市警方在偵辦他案過程中，發現曾文欣在二○二五年底，以自己帳號登入警用系統，查詢特定民眾個人資料，追查曾女異常查詢紀錄，懷疑是幫黃頤凱查詢並洩漏，資料在十筆以內。

檢察官昨指揮台北市刑大隊科偵隊、中正二分局、督察室等單位，搜索曾文欣、黃頤凱住居所，以及曾女位於分局的辦公室，查扣手機及電磁紀錄等證物。

警方強調，此案是台北市警察局自清自檢偵辦，針對員警違法違紀案件，不掩飾、不庇縱、不護短，將徹查到底絕不寬縱，除依法偵辦外，也將追究相關人員考核監督不周等行政責任。