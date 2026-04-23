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徐瑞希提告確認黨員資格勝訴 民眾黨稱無法理解：請律師研議提起上訴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

公視前董事徐瑞希前年遭到民眾黨撤銷黨籍，台北地方法院今天判決其具有民眾黨員資格。民眾黨發言人張彤表示，民眾黨對於判決結果難以理解，等收到判決書看到理由後，將再請律師研議提起上訴。

2024年8月24日，民眾黨身陷政治獻金風波之際，徐瑞希在臉書發布退黨聲明，理由為民眾黨前立委黃珊珊曾經代理財團仲介法務，助長財團剝削移工甚至主導提案，衝擊她為移工爭取權益立場，民眾黨也在同年底註銷徐瑞希的黨籍。

2025年2月，徐瑞希主張從未向民眾黨正式表達退黨之意，因此向台北地方法院提起確認黨員資格之訴。針對徐瑞希的提告，北院今天判決勝訴，確認具有民眾黨員資格。

根據2024年民眾黨不分區立委名單，徐瑞希以「台灣外籍工作者發展協會理事長」的身分入列第17名，一度遭到外界質疑違反公共電視法規定。

公視前董事、民眾黨不分區立委候選人徐瑞希前年宣布退黨。聯合報系資料照
公視前董事、民眾黨不分區立委候選人徐瑞希前年宣布退黨。聯合報系資料照

徐瑞希 黃珊珊 公視 民眾黨

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