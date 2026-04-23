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台東議員王姷力涉貪30萬交保 臉書發文喊清白、反擊檢舉者

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東議員王姷力昨因涉入貪汙指控，遭檢調單位約談，引發地方關注。王於今天凌晨30萬交保後，透過臉書發文強調自身「堅守清白無懼抹黑」，並直言將持續服務鄉親。

王姷力在貼文中表示，自己「堅定地走進地檢署，也勇敢走出來」，盡管身心疲憊，仍會堅持向前。她強調，面對外界指控將「勇敢打贏這場選戰」，並重申不會以不正當手段應對爭議。

對於檢舉來源，她措辭強烈，直指「真正貪汙的是你們」，並批評對手從選舉期間偷錄音、公開播放，到如今檢舉行動，質疑其動機不單純，甚至批對方「失去良心」。她並以「天道好輪迴」回應相關指控，表達對事件發展的看法。

此外，王姷力也在文中向支持者致歉，表示讓關心她的鄉親朋友擔憂，感到相當過意不去。她呼籲民眾「擦亮眼睛」，未來做出正確選擇，並對支持者表達感謝與祝福。

目前全案仍由檢調持續偵辦中，相關事證與責任歸屬仍待進一步釐清。

台東縣議員王姷力在交保後，於個人臉書發文，捍衛自己清白。圖／截自王姷力臉書
台東縣議員王姷力在交保後，於個人臉書發文，捍衛自己清白。圖／截自王姷力臉書

台東縣議員王姷力因遭檢舉涉貪，被檢調約談，今天凌晨諭令30萬元交保候傳。本報資料照
台東縣議員王姷力因遭檢舉涉貪，被檢調約談，今天凌晨諭令30萬元交保候傳。本報資料照

貪汙 台東 議員

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