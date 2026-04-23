聽新聞
0:00 / 0:00
台東議員王姷力涉貪30萬交保 臉書發文喊清白、反擊檢舉者
台東縣議員王姷力昨因涉入貪汙指控，遭檢調單位約談，引發地方關注。王於今天凌晨30萬交保後，透過臉書發文強調自身「堅守清白無懼抹黑」，並直言將持續服務鄉親。
王姷力在貼文中表示，自己「堅定地走進地檢署，也勇敢走出來」，盡管身心疲憊，仍會堅持向前。她強調，面對外界指控將「勇敢打贏這場選戰」，並重申不會以不正當手段應對爭議。
對於檢舉來源，她措辭強烈，直指「真正貪汙的是你們」，並批評對手從選舉期間偷錄音、公開播放，到如今檢舉行動，質疑其動機不單純，甚至批對方「失去良心」。她並以「天道好輪迴」回應相關指控，表達對事件發展的看法。
此外，王姷力也在文中向支持者致歉，表示讓關心她的鄉親朋友擔憂，感到相當過意不去。她呼籲民眾「擦亮眼睛」，未來做出正確選擇，並對支持者表達感謝與祝福。
目前全案仍由檢調持續偵辦中，相關事證與責任歸屬仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。