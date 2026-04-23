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將公有伴唱機、按摩椅全搬回家 台南里長被控侵占喊冤「沒地方放」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南柳營區光福里里長黃啟峰任職迄今逾15年，涉自2010年台南縣市合併、上任當天，將負責保管的公有財產電視機、伴唱機、冷氣機搬回家，還用殯葬回饋金購買按摩椅，同樣送到家中給自己跟家人用，被訴侵占公有器材罪嫌，台南地院下午開庭，「沒地方放」他否認不法侵占。

台南地院下午召開準備庭，黃在2名律師陪同下到庭。律師主張，黃所保管公有財產物品仍在區公所管理體系下，並配合公所盤點，或許放置地點不妥，仍難歸屬於貪汙治罪條例中侵占公有器材罪嫌。黃否認不法侵占之說，也主張有提供里民使用。

檢方認為，既然黃主張該器材曾有提供里民使用，有利於被告，而且該處屬於私宅，應負舉證之責外，檢方也申請函詢柳營區公所，有關前里長至黃所在里民活動中心位置為何？如有變更及其理由為何？並檢附相關面積資料等。

同時，函詢公所有關該批公有器材採購時相關資料，以及提供里辦公處所現場環境、大小及至現場拍攝照片供參。

檢方表示，公所政風室是否針對本案里長將公有財產移至私宅一事，進行政風查察，請一併供參。同時，檢方也申請傳喚前里長等4人到庭作證，並建請法院函詢資料回覆後再開庭審理。

檢方起訴，黃自2010年12月25日起擔任柳營區光福里里長迄今，為具有法定職務權限公務員，於同年月日接交電視機、揚聲器、伴唱機、擴音機、冷氣機等，指示人員搬運至其柳營住處，供己私用。又2016年9月間以殯葬回饋金向廠商採購按摩椅，指示廠商員工搬運至其柳營住處，又自行搬運至新營住處，供己及家人私用。

檢方指出，區公所於2022年7月間辦理申請報廢財產時，要求黃繳回冷氣機遭拒，並於公所公開標售後，向得標人購買該冷氣機。公所於2024年5月間辦理財產盤點時，要求他不得繼續將電視機等公有財產放置家中，他以逾使用年限為由，申請報廢並由公所派員運回公所。

柳營區公所光福里里長黃啟峰被訴侵占公有器材罪嫌，台南地院今下午開庭，「沒地方放」他否認不法侵占。圖／本報資料照片
柳營區公所光福里里長黃啟峰被訴侵占公有器材罪嫌，台南地院今下午開庭，「沒地方放」他否認不法侵占。圖／本報資料照片

黃啟峰 台南 侵占

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