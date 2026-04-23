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護航非法土方換禮盒、飯局 桃市環管處中壢區中隊稽查員涉貪遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市環境管理處中壢區中隊巫姓稽查員涉嫌於2014年5月間與許姓非法土方業者私下達成協議，允諾護航中壢區新中北路一處非法回填土方案，以不到場或製作不實稽查紀錄，換取業者禮盒及飲宴招待，桃園地檢署依貪汙治罪條例之對於違背職務行為期約賄賂罪起訴。

起訴指出，50歲巫姓男子自2006年起擔任中壢市清潔隊（現改制為桃園市環境管理處中壢區中隊）環保稽查員，負責土石方現場勘查與製作稽查紀錄，屬於具有法定職務權限的公務員。

許姓土方業者於2014年5、6月間，承包桃園市中壢區中原段59-19、59-18及59-39等地號土地，位於中壢區新中北路1050巷口附近土地的回填整地工程，卻未依法向桃園市政府申請許可，且載運剩餘土石方車輛、機具也未依規定持有剩餘土石方產生源及處理地點證明文件。

詎料，許姓業者為免遭環保稽查員稽查及警方取締，透過友人介紹與巫男聯繫，雙方於2014年5月25日前在某便利商店商議，巫允諾以「未到場稽查」、「稽查後未填具」或「製作不實稽查紀錄」為條件，讓許免被罰或減輕裁罰，換取許提供的禮盒或飯宴招待等不法利益，藉此使業者減輕或免受裁罰。

本案由桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處移送偵辦，偵查期間，巫男對於調查局蒐證期約收受不法利益的行為坦承不諱，相關供述也與許姓業者的證詞相符，檢方參酌卷內行動蒐證的照片等物證，認定巫的任意性自白與事實相符，違法情節足以認定。

桃園市調處偵查過程中，原先懷疑巫男曾於同年10、11月間收受許姓業者3萬元賄款，涉嫌收受賄賂罪。經檢方查證，巫與證人均稱該筆款項為已清償的借款，且借款時間距離整地工程已過大半年，加上查無其他積極證據證明該款項為違背職務的對價，這部分犯罪嫌疑不足。

桃市環管處中壢區中隊巫姓環保稽查員涉嫌於2014年5月間與許姓非法土石方業者協議，以禮盒或飲宴幫業者以未到場稽查或製作不實記錄，護航中壢區新中北路一塊非法回填案，桃園地檢署偵結，依貪汙罪起訴。圖為新屋鄉長陳江順率清潔隊稽查員到下埔村取締傾倒廢土的大貨車。圖／聯合報系資料照片
桃市環管處中壢區中隊巫姓環保稽查員涉嫌於2014年5月間與許姓非法土石方業者協議，以禮盒或飲宴幫業者以未到場稽查或製作不實記錄，護航中壢區新中北路一塊非法回填案，桃園地檢署偵結，依貪汙罪起訴。圖為新屋鄉長陳江順率清潔隊稽查員到下埔村取締傾倒廢土的大貨車。圖／聯合報系資料照片

法務部 桃園地檢署 桃園

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