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徐瑞希提告民眾黨確認黨員資格 北院判決勝訴
曾列民眾黨不分區立委名單第17名的前公視董事徐瑞希，於113年8月間在臉書聲明退出民眾黨，但後來主張未正式表達退黨之意，提起確認黨員資格之訴。北院今天判決徐瑞希勝訴，可上訴。
徐瑞希以「台灣外籍工作者發展協會理事長」的經歷入列2024大選台灣民眾黨不分區立委第17名，由於當時她仍是公視董事，一度遭外界質疑違反公視法，徐瑞希後來請辭公視與華視董事。
徐瑞希於民國113年8月24日在臉書發表聲明，表示她發現前立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工，甚至主導提案，嚴重衝擊她為移工爭取權益立場，她將退出民眾黨，祝福民眾黨早日走出風暴。黃珊珊則透過聲明回應，徐瑞希的說法並非事實。民眾黨於同年底註銷徐的黨籍。
徐瑞希後來主張，她從未向民眾黨正式表達退黨之意，且聲明也不符章程要式，向台北地方法院提起確認黨員資格之訴。
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