女警替前男友查個資遭搜索約談 警：與官邸維安無涉

台北市警局中正二分局南海派出所曾姓女警，涉嫌在去年底替前男友黃姓男子查詢他人個資，督察組查詢他案時發現異狀，自清自檢報請台北地檢署指揮偵辦，今檢警兵分7路搜索女警、黃男住居所及女警辦公室，全案依違反個人資料保護法釐清案情，今晚2人將移送北檢複訊。

台北地檢署今指揮台北市刑事警察大隊科技偵查隊、中正第二分局、督察室等單位，搜索曾姓女警、黃姓前男友2的住居及女警辦公室等7處所，通知2人到案說明，全案將追查查詢個資動機及原因。

據了解，北市警方在偵辦他案過程中，發現曾姓女警的警用系統帳號2025年年底有異常查詢紀錄，經追查，懷疑她替黃姓前男友查詢民眾個人資料並洩漏給黃男，涉違反個人資料保護法。

檢警今發動搜索，搜索女警住處查扣女警手機，緊接著搜索中正二分局辦公室查扣相關物證。警方強調，女警違法行為與總統官邸維安無涉，將依法偵辦，追究相關人員考核監督不周等行政責任。