從老主委手中騙走廟產加2250萬現金 新北石碇五路財神廟現任主委遭訴

新北市石碇區五路財神廟現任主委田朝益，涉嫌以協助寺廟依相關法規合法登記，騙得年邁的前主委許昭男將廟方土地改登記在田男名下，接著又藉口廟方財務或工程有弊遭調查局查辦需疏通及欠稅等各種理由，向許男等人詐得2250萬元；另向拾姓信眾詐取欲開設幼兒園的一成股份，新北地檢署依詐欺取財、組織犯罪等罪嫌起訴田男與其秘書莊瑞容。

檢警調查，五路財神廟因坐落於山坡地保育農牧用地，除非變更地目，否則無法取得合法寺廟登記。2018年田男結識許男後，謊稱可整合土地協助五路財神廟依監督寺廟條例、辦理寺廟登記須知等法規合法登記，說服許男簽訂協議書，約定贈與財神廟名下建物、土地、動產，並讓田男掌握廟方財務。

2020年12月間，田男涉向許男佯稱財神廟的黃金聚寶盆為豆腐渣工程，許男身為原本的主事者應負責，藉此向許男詐得300萬元；2021年4月間，又涉向許男與其妻謊稱，調查局將追查財神廟涉嫌逃漏稅，需350萬元公關費擺平。

2022年間，田男再以財神廟新建牌樓偷工減料，調查局即將清查金流，再向許男詐得300萬元；另聲稱財神廟帳目不清、短少涉及逃漏稅會被抓，需對外進行疏通費用，再度從許男、許妻和廖姓總幹事手中詐得1300萬元。

此外，田男另向有意投資上億元開設幼兒園地拾姓信眾謊稱，可協助向新北市教育局申請許可證，但教育局長表示前提是幼兒園跟田男自己有關係才願協助，藉此詐得公司一成股份，一併遭檢方依法起訴。