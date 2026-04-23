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太魯閣號出軌釀49死...包商李義祥先判10月定讞 其他罪名撤銷發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台鐵太魯閣號5年前在花蓮清水隧道北口撞車出軌，釀49人死亡、200餘人受傷，違法施工釀禍的包商李義祥一審被依政府採購法妨害投標、過失致死罪判刑7年10月，二審改判12年6月徒刑。案件上訴，最高法院今依妨害投標罪判刑10月定讞，其餘過失致死、肇事逃逸罪部分，撤銷發回更審。

另外，李義祥助理、越南籍移工華文好一、二審均判決無罪，檢方提上訴至第三審，最高法院認為檢察官上訴理由不符刑事妥速審判法的規定，今判決駁回上訴，華無罪確定。

2021年4月2日，李義祥帶華文好在北迴線清水隧道北口邊坡違法施工，使得吊卡大貨車故障熄火，翻落鐵軌，導致408列次太魯閣號反應不及撞上，造成慘重傷亡。

檢方起訴李義祥過失致死、妨害投標等8罪，花蓮地方法院一審妨害投標罪判處李3年徒刑，併科罰金50萬元；另犯過失致死罪判5年徒刑，定應執行7年10月徒刑。至於肇事逃逸部分則判決李無罪。

檢察官和李義祥均提上訴，花蓮高分院二審認為，李義祥從事故發生的東正線移動至相距約100多公尺的西正線，要求工人離開，違反停留現場的義務，且事發未及時求援，認定李違背「即時協助救護被害人」義務，一審諭知肇事逃逸無罪並不恰當，而撤銷將肇事逃逸改判決有罪，量處最高刑度7年。

二審指出，一審依妨害投標罪處李義祥3年徒刑，但考量其他案子並未判到如此重刑，且與過失致死犯行事隔2年多，沒有明顯因果關係，撤銷改判10月徒刑。另認為駕挖土機拖拉大貨車是李獨自決定，華文好未參與謀議，判決無罪。

檢察官、李義祥提上訴，最高法院認為二審論述過失致死、肇事逃逸想像競合等法律關係，有爭議代為釐清，因此撤銷發回更審；僅有妨害投標罪部分駁回上訴，判決確定。

李義祥案發之後，2021年4月4日被羈押，直到2022年1月21日才被法院裁准以60萬元交保，並限制住居、出境、出海，配戴電子腳環科技監控，他總共被羈押9個月。

花蓮高分院本月14日認為李電子腳環近來因他的工作地點訊號品質不佳而產生告警，考量李犯行犯罪情節、刑責不輕等，裁定增加個案手機拍照科技監控，用來輔助監控行蹤。

太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷。圖／聯合報系資料照片
太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷。圖／聯合報系資料照片

包商李義祥。圖／聯合報系資料照片
包商李義祥。圖／聯合報系資料照片

被害人 最高法院 花蓮

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