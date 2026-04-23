彰化里長殘暴毆妻致死還貼文營造愛妻形象 殺人罪判刑13年

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年冬至前因不滿妻子在社區廚房煮湯圓事宜，竟重毆妻子，導致妻子傷重不治，里長事後還貼文說「真的很想她，她是個好女人」，製造「愛妻」假象，直到監視錄影畫面曝光，殘暴毆妻事實才被識破，檢方依殺人罪起訴，彰化地方法院國民法官今天依殺人罪將吳男判刑13年。

吳姓里長妻子林女去年12月20日冬至前在社區廚房倒下被送醫，搶救42天後，在大年初二傷重不治，但里長卻對外聲稱，當天他是到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒，他才趕回去，企圖製造不在場假象。

里長也在妻子住院時po文製造愛妻形象，說妻子是頭有腫瘤昏倒，妻子真的對他很好，他也很珍惜她，還深情款款的說「真的很想她，她是個好女人」。

但吳妻親友卻透露，出事後，社區廚房的監視錄影器不見了，里長還私下恐嚇志工說，若講出來會讓他們全家大小都不得安寧，幸好後來在社區服務車內找到監視器主機，將里長施暴過程錄得一清二楚。

彰檢偵查發現，出事當天清晨6點吳妻就跟里長到土地公廟旁的社區廚房，和2名志工一起煮湯圓，準備老人共餐的餐食，監視錄影畫面顯示，近8點吳姓里長見妻子用推車將湯圓從廚房推出後，即持鐵盆丟向林女，見沒丟中，氣噗噗的一邊比手畫腳大罵林女，再丟一次鐵盆，因林女閃躲還是沒丟中。

在林女裝湯圓時，里長即猛毆林女頭部1下，又抓林女頭髮去撞不鏽鋼台車2下，再用手推打林女頭部，過程中林女完全未還手。林女被打到走路不穩，還欲嘔吐，昏躺在一旁躺椅無法起身，里長逕自離去。待10點多里長返回時，竟不滿妻子還昏坐在躺椅上，先將林女覆蓋在身上的衣服丟地上，再以腳踹踢林女及躺椅2下後，再用力將林女推倒，害她頭部撞到土地公廟的階梯，看林女倒地不起，也不管她，直到逾20分鐘後，才打電話叫救護車，林女送醫救治，因頭部外傷、顱內出血，引發肺炎、呼吸衰竭死亡，直到今年1月30日傷重不治。

鹿港鎮吳姓里長去年底涉嫌毆妻，導致妻子搶救42天後仍傷重不治，他事後還在網路貼文製造「愛妻」假象。。圖／取自里長臉書