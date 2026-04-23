快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

聽新聞
0:00 / 0:00

最高檢「荷比盧新檢察實務」新書發表 邢泰釗：促進司法制度嚴謹

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會，檢察總長邢泰釗致詞時表示，這4個國家檢察人事制度相對開放，做事較有效率，國家的量體也與我國相近，他們的檢察制度更具參考價值，含金量很高。

邢泰釗於書中序表示，荷蘭、比利時與盧森堡在刑事司法人事及制度設計極具特色，並於科技偵查、數位犯罪偵辦、金融犯罪調查及跨國司法合作等領域累積豐富經驗，新加坡則在檢察制度、人事培訓、案件管理及刑事程序運作等方面發展成熟，制度設計與實務經驗有可借鏡之處。

邢泰釗表示，最高檢擇定「荷、比、盧、星檢察實務」作為主題，蒐集並整理該等國家制度資料，透過系統化的分析與介紹，使讀者得以掌握該等國家檢察制度之運作概況，促進我國司法制度嚴謹與周延。

法務部政務次長黃謀信表示，他前天收到書後有看過，對有關星加坡的制度有感；黃說，以前曾經辦過星加坡有關的案子，對於與星國司法互助的問題研究半天，這本書籍翻開後，立刻可以了解如何與星國接洽，算是實用書籍。

荷蘭在台辦事處處長浦樂施表示，本書彙集了台灣檢察官代表去年6月赴荷蘭、比利時、盧森堡參訪交流的心得，荷蘭與台灣都深信一個獨立、透明且有效能的司法體系至關重要，期待未來在此領域推動更多的交流與對話。

邢泰釗下月初檢察總長任期即屆滿，最高檢近來陸續推出法學叢書，今天之前，還出版「台灣法學方法論壇精粹」、「貪汙治罪條列逐條評釋」等書籍，在各書局人文科學分類販售上皆有不錯的評價及銷量。

最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會。記者王聖藜／攝影

檢察總長邢泰釗（左）與荷蘭在台辦事處處長浦樂施。記者王聖藜／攝影
檢察總長邢泰釗（左）與荷蘭在台辦事處處長浦樂施。記者王聖藜／攝影

最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會。記者王聖藜／攝影
最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會。記者王聖藜／攝影

法務部 新加坡 比利時

延伸閱讀

死囚已死 檢察總長提非常上訴

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 監院盤點勞權促請勞動部檢討改進

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

立院審離婚制度修法 莊瑞雄：開公聽會聆聽專家意見

相關新聞

太魯閣號出軌釀49死...包商李義祥先判10月定讞 其他罪名撤銷發回更審

台鐵太魯閣號5年前在花蓮清水隧道北口撞車出軌，釀49人死亡、200餘人受傷，違法施工釀禍的包商李義祥一審被依政府採購法妨害投標、過失致死罪判刑7年10月，二審改判12年6月徒刑。案件上訴，最高法院今依妨害投標罪判刑10月定讞，其餘過失致死、肇事逃逸罪部分，撤銷發回更審。

彰化里長殘暴毆妻致死還貼文營造愛妻形象 殺人罪判刑13年

彰化縣鹿港鎮吳姓里長去年冬至前因不滿妻子在社區廚房煮湯圓事宜，竟重毆妻子，導致妻子傷重不治，里長事後還貼文說「真的很想她，她是個好女人」，製造「愛妻」假象，直到監視錄影畫面曝光，殘暴毆妻事實才被識破，檢方依殺人罪起訴，彰化地方法院國民法官今天依殺人罪將吳男判刑13年。

北市中正二分局派出所女警亂查個資 遭北檢搜索送辦

台北市警中正二分局今天早上傳出遭搜索，一名曾姓女警疑似亂查他人個資，督察組今年查詢他案時發現此情況，自檢自清報台北地檢署偵辦。

濫挖濫倒廢土！「美濃大峽谷」八處巨坑只收到25萬罰鍰 市府：地主名下無財產

高雄美濃去年爆發「大峽谷」農地盜採砂石案，市府列管八處巨大坑洞，多數地主名下無財產。議員許采蓁今在議會追問罰單收入及整復進度，不滿高達數億元的處理費恐讓全民買單。經發局長廖泰翔坦言，收繳率只有2％、25萬元，八處坑洞要解除列管之後才能恢復原狀。

李珍妮罵名媛、前主播「做雞的」判刑3月！法官：犯後態度惡劣

號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮參加王姓富商的餐會，不滿遭「房產美魔女」王子苓出言制止，又被前主播李雅楹揶揄「穿得像耶誕樹」，罵王子苓、李雅楹是「做雞的」，王、李提告，台北地院審理，依誹謗罪判李女有期徒刑3月，得易科罰9萬元。可上訴。

台中少婦網咖產子...掐死男嬰再套袋 殺人罪判11年半

台中24歲潘姓女子3年前直接在網咖包廂生下1名男嬰，潘卻情緒不穩涉嫌以掐脖、悶住口鼻方式殺死新生兒，警方到場她僅說「小孩已經走了」，案發後潘女遭收押、被依殺人罪嫌起訴；經台中地院國民法庭轉軌由一般程序審理，今依成年人對兒童犯殺人罪判她11年6月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。