最高檢「荷比盧新檢察實務」新書發表 邢泰釗：促進司法制度嚴謹

最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會，檢察總長邢泰釗致詞時表示，這4個國家檢察人事制度相對開放，做事較有效率，國家的量體也與我國相近，他們的檢察制度更具參考價值，含金量很高。

邢泰釗於書中序表示，荷蘭、比利時與盧森堡在刑事司法人事及制度設計極具特色，並於科技偵查、數位犯罪偵辦、金融犯罪調查及跨國司法合作等領域累積豐富經驗，新加坡則在檢察制度、人事培訓、案件管理及刑事程序運作等方面發展成熟，制度設計與實務經驗有可借鏡之處。

邢泰釗表示，最高檢擇定「荷、比、盧、星檢察實務」作為主題，蒐集並整理該等國家制度資料，透過系統化的分析與介紹，使讀者得以掌握該等國家檢察制度之運作概況，促進我國司法制度嚴謹與周延。

法務部政務次長黃謀信表示，他前天收到書後有看過，對有關星加坡的制度有感；黃說，以前曾經辦過星加坡有關的案子，對於與星國司法互助的問題研究半天，這本書籍翻開後，立刻可以了解如何與星國接洽，算是實用書籍。

荷蘭在台辦事處處長浦樂施表示，本書彙集了台灣檢察官代表去年6月赴荷蘭、比利時、盧森堡參訪交流的心得，荷蘭與台灣都深信一個獨立、透明且有效能的司法體系至關重要，期待未來在此領域推動更多的交流與對話。

邢泰釗下月初檢察總長任期即屆滿，最高檢近來陸續推出法學叢書，今天之前，還出版「台灣法學方法論壇精粹」、「貪汙治罪條列逐條評釋」等書籍，在各書局人文科學分類販售上皆有不錯的評價及銷量。

最高檢察署今在「貴陽講堂」舉辦「荷比盧新檢察實務」新書發表會。記者王聖藜／攝影

檢察總長邢泰釗（左）與荷蘭在台辦事處處長浦樂施。記者王聖藜／攝影