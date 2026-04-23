假桌遊真賭博 三峽警運用第三方警政強制斷水斷電

新北市三峽警分局今年2月2日前往搜索樹林區學勤路一處桌遊店，當場查獲現場工作人員及在場民眾26人以台灣麻將賭博，現場查扣賭資新98900元、抽頭金51427元，旋即逮捕賭博犯嫌共27人，另通知負責人到案說明，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

警方查出，該間表面上以棋牌社為名的桌遊店，實為非法職業賭場，除依法送辦外，三峽警分局為即時斬除治安污染源，運用第三方警政手段，陳報市府公安小組列為加強公安稽查目標，稽查發現該場所有違反建築法規的公安缺失，由工務局開罰6萬元，並通知立即限期改善。

後來該桌游店經複查，逾期仍未改善上述公安缺失，且繼續違規營業，警方於是再次報請公安會議決議，經包含警察局、消防局、經發局、工務局、台水、台電的聯合公安小組，於前天現地進行複查，發現缺失仍未改善，當場予以斷水斷電。

新北市三峽警分局查獲樹林區學勤路一處桌遊店，違法經營麻將賭博，再運用第三方警政強制斷水斷電。記者蔣永佑／翻攝