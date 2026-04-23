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李珍妮罵名媛、前主播「做雞的」判刑3月！法官：犯後態度惡劣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮參加王姓富商的餐會，不滿遭「房產美魔女」王子苓出言制止，又被前主播李雅楹揶揄「穿得像耶誕樹」，罵王子苓、李雅楹是「做雞的」，王、李提告，台北地院審理，依誹謗罪判李女有期徒刑3月，得易科罰9萬元。可上訴。

2023年11月16日，王姓富商邀約李珍妮（現改名李洢鏵）、王子苓、李雅楹共12位名媛到台北市中山區的「Ad Lib kitchen」餐廳聚餐。

李珍妮當天因為遲到，被安排坐在包廂最不顯眼的位子，不過，李珍妮因盛裝出席卻未獲重視，不停找餐廳人員的麻煩，還嫌麵包為何是冷的等。

席間，王子苓阻止李珍妮加點紅酒，勸李珍妮不要再找碴，李雅楹也要求李珍妮反省，李珍妮反嗆，李雅楹再對李珍妮稱「裝扮成耶誕樹的樣子，怎麼不在旁邊好好安靜？」，李珍妮繼續飆罵王子苓、李雅楹是「做雞的」、「你們都是雞」等，事後，王子苓、李雅楹到大安分局對李珍妮提告。

判決指出，李珍妮在餐廳內公然以極具負面貶低意涵的言詞指摘王女、李女，犯後矯飾否認犯行，犯後態度惡劣，考量她自述碩士畢業、目前退休無業，須扶養兒子、女兒，迄未獲告訴人原諒或賠償告訴人等，依法量刑。

號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮。圖／聯合報系資料照片
號稱「帝寶名媛」的聞人李珍妮。圖／聯合報系資料照片

李珍妮 名媛 主播

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