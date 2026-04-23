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台中少婦網咖產子...掐死男嬰再套袋 殺人罪判11年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中24歲潘姓女子3年前直接在網咖包廂生下1名男嬰，潘卻情緒不穩涉嫌以掐脖、悶住口鼻方式殺死新生兒，警方到場她僅說「小孩已經走了」，案發後潘女遭收押、被依殺人罪嫌起訴；經台中地院國民法庭轉軌由一般程序審理，今依成年人對兒童犯殺人罪判她11年6月，可上訴。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分不詳，潘2023年1月2日搭朋友的車到中區東協廣場的網咖包廂後，隔天3日凌晨突然腹痛緊急聯絡幸姓女友人幫買物資過去，幸女抵達時潘已經生產，地上遍布血跡、羊水，且男嬰已經沒了呼吸心跳。

幸女嚇了一大跳表示不知該如何處理，勸說下潘才主動打電話向鄰近的繼中派出所報案，潘並向警方稱「小孩已經走了」，員警趕赴網咖見潘、幸待在包廂內，並詢問「小孩子呢？」潘才說放在一旁的後背包內。

案發後潘女產後身體不適住院，檢方起初朝刑法第274條生母殺嬰罪嫌偵辦，4日待其出院後複訊，認定她並非有不得已事由，卻仍對兒子痛下殺手，也清楚自己的行為將釀新生兒死亡，改依刑法第271條殺人罪嫌將她向法院聲押禁見獲准。

法醫解剖認定，男嬰有遭掐脖、悶住口鼻致死等行為，潘女偵查時就客觀行為說詞不清，一再辯解自己當下沒有意識等，檢方偵結仍依殺人罪嫌起訴她。

全案原繫屬台中地院第6件國民法官案，後考量案情複雜等，轉軌改由一般庭審理，後又經歷承審法官異動、檢辯就男嬰死因多有爭執，需送醫療單位鑑定等，官司纏訟超過3年今才得以審結宣判。

檢方控訴潘女在網咖產子後殺死剛出生的男嬰，潘落網也遭羈押多時，法院今判她11年6月。圖／報系資料照
檢方控訴潘女在網咖產子後殺死剛出生的男嬰，潘落網也遭羈押多時，法院今判她11年6月。圖／報系資料照

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圖為<a href='/search/tagging/2/嬰兒' rel='嬰兒' data-rel='/2/107365' class='tag'><strong>嬰兒</strong></a>示意圖。圖/ingimge
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殺人 台中 刑法 嬰兒

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