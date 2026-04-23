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歹徒網路接單行凶！彰化董座住家門前倒垃圾 遭人棒打破頭 獲賠61萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子去年透過通訊軟體Telegram，接獲綽號「滷蛋」網友懸賞50萬元，埋伏在某公司陳姓董事長住處外，趁陳出門倒垃圾時，持鋁棒狂毆，導致陳男顱內出血等傷勢，刑事部分黃男已遭台中高分院判1年6月定讞，民事部分，近日審結，認定黃男光天化日侵門踏戶施暴，判賠醫療費、精神撫慰金61萬餘元，全案確定。

判決指出，黃姓男子在社群軟體Telegram群組中，接獲一名真實姓名與年籍不詳、暱稱為「滷蛋」的網友委託，對方承諾給予50萬元的報酬，要求黃男前往彰化縣的某公司陳姓董事長住處外埋伏教訓。

去年4月17日下午5時許，陳男剛打開住處鐵門準備外出倒垃圾，埋伏的黃男見機不可失，立刻持鋁棒朝陳男的左側腰部、大腿一陣猛烈揮擊。

陳男奮力抵抗與黃男發生激烈拉扯，過程中黃男又揮右拳擊中陳男左臉，導致陳男重心不穩重摔倒地，導致陳男受有頭部外傷合併顱內出血、頭部撕裂傷、左大腿挫傷瘀青等傷勢。

刑事部分，黃男一審原遭彰化地院輕判5月，經檢方上訴後，台中高分院二審認定其法治觀念極度偏差，改予重判1年6月確定。

陳男後續提起附帶民事訴訟，主張自己在家門口遇襲，不僅身受重傷，對居家安全及社會治安更產生強烈恐懼，身心受創嚴重，向黃男求償醫療費1萬7581元、精神慰撫金98萬餘元，共計求償100萬元。

台中高分院審理時，黃男對犯行及醫療費用均不爭執，辯稱事後根本「沒有實際拿到50萬元的報酬」。

法官審酌，黃男為貪圖私利受託施暴，對被害人心理狀態及生活安寧造成極大影響，其辯稱未拿到報酬一事，完全不影響其侵權行為的惡性，以及被害人所受的精神損害，判黃男得賠61萬7581元，全案確定。

彰化縣陳姓董事長去年在住家門口遭黃姓男子持棒爆打，台中高分院判黃得賠61萬餘元確定。圖／本報資料照
彰化縣陳姓董事長去年在住家門口遭黃姓男子持棒爆打，台中高分院判黃得賠61萬餘元確定。圖／本報資料照

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