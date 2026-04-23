竊賊歪腦筋動到超商自取漏洞！訂黃金飾品10萬 取貨時偷搬回家

竊賊歪腦筋動到超商自取漏洞，一名曾姓男子前年用假名在蝦皮購物網站訂購黃金商品包裹6件，共價值10萬7千多元，卻趁超商店員不注意時，先到自助區將黃金包裹取出放在貨架後方，再二度返回，未付款就取走黃金包裹，將黃金變賣，彰化地方法院依竊盜罪將他判刑6月，沒收10萬多元犯罪所得。

判決書指出，曾男2024年8月間以假名「陳艾瑀」在蝦皮購物網站訂購黃金商品6件，價值為1萬8千多元、1萬9900元、1萬9千多元、1萬6千多元、1萬5千多元、1萬7千多元，並約定以貨到付款方式領取包裹。

但曾男在某日下午6點39分到彰化市某超商領這6件黃金包裹時，先到自助取件區找到其所訂購的6件包裹，將包裹移置到超商貨架後方地面，再前往櫃臺購買購物用塑膠袋，佯裝離開超商，13分鐘後再度返回，把偷放在地面的6件包裹都裝入空塑膠袋內，乘店員不注意之際，在未支付任何貨款情形下，帶走包裹，並將全部黃金變賣花用一空。

超商後來發現物品失竊，調出監視器，報警處理。法官審理時也發現，曾嫌早有數次以相同手法在網路以假名購買高價商品，利用便利商店自助取貨方便性來竊取財物，並另有多件竊盜、毒品、偽造文書、詐欺等前案。

法官認為，曾嫌此種犯罪手法，嚴重影響網路購物店家、取貨商家及消費者間信任關係之社會秩序，犯罪手法難認輕微，且審酌被告竊取財物價值達10萬7千多元，被告雖坦承犯行，但未賠償被害人所受損害的犯後態度，將他判刑6月，全案可上訴。