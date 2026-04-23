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毒駕男「載5童」還拒檢肇事逃逸！釀1女童重傷 南檢建請量刑至少8年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲吳姓男子今年2月23日涉吸食安非他命後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，經仁德區因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下，致5童均受傷，其中1名6歲女童重傷，檢方今偵結，認他涉妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，建請法院至少判處8年以上徒刑。

檢方起訴，吳於今年2月23日下午1時許施用第二級毒品甲基安非他命後已達不能安全駕駛動力交通工具程度，且未領有駕駛執照，仍於下午5時許駕駛小貨車搭載5名兒童及少年，分別為5歲至14歲兒童及少年，均是朋友的小孩，2名在副駕駛座、3名在後車斗。

行經台南仁德區正義一街時，因違規跨越雙黃線經警攔查，吳竟拒絕停車受檢，沿仁德區中山路連續以紅燈右轉、未打方向燈變換車道、逆向行駛、違規迴轉等方式逃逸，經警舉發違反道路交通安全規則總計30項，嚴重妨害公眾往來安全而致生危險。

直至5時16分許在仁德區義林一街與義林五街口，先與轎車碰撞，再失控撞擊路邊電線杆，致5名兒童均受傷，其中6歲黃姓女童受有頭部外傷併顱骨開放性骨折及顱骨出血傷害，經進行顱骨切除及血塊清除及顱內壓監測器放置手術，造成腦部重大損傷，出現左側上肢肢體無力、左側下肢感覺半邊忽略等症狀。

經警到場處理，並採集吳尿液送驗，驗得安非他命濃度值8772ng/mL、甲基安非他命濃度值44924ng/mL，逾越行政院公告之安非他命500ng/mL、甲基安非他命500ng/mL等毒品濃度值甚巨。

檢方指出，吳涉犯刑法中施用毒品駕駛動力交通工具致重傷、妨害公眾往來安全致重傷及未領有駕駛執照而過失傷害等罪嫌，建請法院從一重論以妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，至少判處有期徒刑8年以上。

檢方表示，吳有多次施用毒品及毒駕前科，甫於2024年10月15日因施用毒品案件執行完畢，為累犯。且剛因毒駕行為經台南地院於今年2月3日判刑，即於同年月23日再次毒駕。且尿液驗得安非他命、甲基安非他命均逾越行政院公告數值甚巨，經警舉發30項違反道路交通安全規則並開立罰單，所涉公共危險情節嚴重。

檢方認為，吳毒駕及公共危險行為致受傷兒少人數多達5名，其中並有1名兒童因而受有重傷害，造成被害人一輩子身心影響，對乘客或用路人生命、身體、財產均致生嚴重危害。

吳姓男子今年2月23日涉吸食安非他命後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，經仁德區因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下。圖／讀者提供
吳姓男子今年2月23日涉吸食安非他命後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，經仁德區因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下。圖／讀者提供

檢方認為，吳男毒駕及公共危險行為致受傷兒少人數多達5名，其中並有1名兒童因而受有重傷害，建請法院從一重論以妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，至少判處8年以上。圖／讀者提供
檢方認為，吳男毒駕及公共危險行為致受傷兒少人數多達5名，其中並有1名兒童因而受有重傷害，建請法院從一重論以妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，至少判處8年以上。圖／讀者提供

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