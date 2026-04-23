燒庫錢灰燼棄新北新店、石碇山區 業者羈押禁見

新竹警專案小組2020年偵辦合康藥局涉嫌將來源不明口罩貼上自製標籤以醫用口罩販售案件。當時，一名林姓口罩包裝商因涉詐欺案，所經營的公司遭竹市警搜索，林不滿警方當下未持搜索、拘票，因此欲奪回遭扣押的手機，遭警壓制，事後對新竹市警局提國賠訴訟，求償醫療費、慰撫金139萬餘元，一審判賠6萬元，經雙方上訴，台中高分院審理終結，法官認定警執法合乎法定程序，駁回林上訴且判警方免賠。

2026-04-23 10:19