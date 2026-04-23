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燒庫錢灰燼棄新北新店、石碇山區 業者羈押禁見
殯葬業者將燒庫錢的灰燼，棄置在新北市新店、石碇區偏僻山坡地，重量約5公噸。北檢日前拘提業者張姓男子，聲押張男獲准；21日拘提共犯劉男到案，今天向法院聲押禁見獲准。
檢警接獲檢舉，指新店、石碇山區遭棄置大量燒庫錢、金紙的灰燼，涉嫌違反廢棄物清理法。檢警調查發現，一家禮儀公司及另一家負責處理庫錢、金紙灰燼的公司涉案。
台北地檢署13日指揮保七總隊刑事警察大隊、新北市警察局新店分局，會同新北市環保局，持法院核發的搜索票，搜索張姓業者及劉姓女友住處及禮儀公司等5個地方，拘提張、劉到案，並約談禮儀公司喻姓、張姓負責人說明。
檢察官複訊後，認定張男涉犯廢棄物清理法，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人或被告之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准，另諭令劉女新台幣5萬元交保，限制出境、出海。喻、張二人請回。
北檢溯源查出，張男的共犯劉姓男子涉嫌重大，21日指揮警方搜索劉男住處，並拘提劉男到案，昨天移送北檢複訊；檢察官訊後，向北院聲請羈押禁見劉男。北院審理後，今天裁定羈押禁見。
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