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不配合搜索還搶手機！男控竹警非法拘提索賠百萬 法官一原因盼免賠

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹警專案小組2020年偵辦合康藥局涉嫌將來源不明口罩貼上自製標籤以醫用口罩販售案件。當時，一名林姓口罩包裝商因涉詐欺案，所經營的公司遭竹市警搜索，林不滿警方當下未持搜索、拘票，因此欲奪回遭扣押的手機，遭警壓制，事後對新竹市警局提國賠訴訟，求償醫療費、慰撫金139萬餘元，一審判賠6萬元，經雙方上訴，台中高分院審理終結，法官認定警執法合乎法定程序，駁回林上訴且判警方免賠。

判決書指出，竹市警方於2020年8月間經檢察官指揮前往林女位於台中的包裝設計公司搜索，林現場質疑搜索合法性，認為警方無搜索票也未攜帶拘票，欲撥手機聯繫他人，警方為防止證據遭湮滅，當場宣告扣押其手機。林隨即動手欲搶回手機，遭現場林姓、簡姓兩名刑警合力壓制並上銬（林男告兩警妨害自由部分，刑事在2024年8月由台中高分院判無罪後，未經上訴而確定。）

林女主張，警方在無搜索票與拘票的情況下非法搜索並暴力壓制，嚴重侵害其自由與身體權，目前支出的醫藥費，加上預估未來手術與復健費用以及恐4個月無法工作、精神撫慰金，向警方求償139萬1380元。台中地院一審判決新竹市警察局應賠償林男6萬元慰撫金，但駁回林要求的其餘133萬多元賠償，雙方不滿皆上訴。

台中高分院調查，這次搜索是由檢察官指揮的逕行搜索，事後已向法院聲請備查獲准，程序合法。至於林女受傷部分，法院勘驗現場密錄器畫面，認定林當時有搶奪扣押物及肢體反抗行為，警方為維持搜索秩序與保護自身安全，依法採取管束與強制力，手段必要且合理。

此外，針對林女指控警方非法拘提，法院傳喚時任檢察事務官出庭，證實檢察官在獲知林極度不配合後，已即時核發拘票並由其送達現場，警方是在提示拘票後才將人帶回偵訊，並非非法拘禁。

合議庭認為，人民有配合合法公權力行使的義務，林女明知員警是執行職務，卻採激烈的搶奪與反抗行為，員警在急迫情境下，無法預知林女後續動作，採取徒手壓制是為排除妨礙的最有效手段。若林起初能遵守法律配合搜索，後續的肢體接觸與傷勢皆可避免，其傷勢是歸責於自身拒絕配合執法的反抗行為，並非警方違法或過當執法。因此，新竹市警局不負損害賠償責任。

林姓口罩包裝商因涉詐欺案，所經營的公司遭竹市警搜索，林遭警壓制，事後對新竹市警局提國賠訴訟，一審判賠6萬元，經雙方上訴，高院台中分院審理終結，駁回林上訴且判警方免賠。記者黃羿馨／攝影
林姓口罩包裝商因涉詐欺案，所經營的公司遭竹市警搜索，林遭警壓制，事後對新竹市警局提國賠訴訟，一審判賠6萬元，經雙方上訴，高院台中分院審理終結，駁回林上訴且判警方免賠。記者黃羿馨／攝影

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