快訊

說好的鋒面呢？粉專1張圖曝真相：該來的雨不會缺席

中國高德地圖掌握台灣紅綠燈倒數「零誤差」！運作原理靠它 數發部擬禁用

MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

聽新聞
0:00 / 0:00

「剴剴案」翻版！台南保母涉虐嬰提百萬元具保停押 遭駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市去年底爆出「剴剴案」翻版的鄭姓、張姓居家托育人員虐嬰案，檢方訊後聲押禁見獲准，並詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪嫌起訴，然而，鄭女以無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，願以100萬元具保停押遭駁而抗告，台南高分院認原審依法裁量並無不當，駁回抗告。

鄭女律師主張，鄭女於警詢、偵訊時誠實描述去年12月5日案件發生經過，並經警提示11月間監視錄影畫面後承認有對1幼童不當行為，顯見她犯後態度良好。且本案監視器記憶卡、2人手機皆為警方掌握，歷經數月調查，案件相關人皆已做完筆錄，難認鄭女有勾串共犯或證人、湮滅證據之虞。

律師說，鄭女僅否認起訴書所示張女陳述部分有共同正犯關係，與發生串供可能，兩者並無正當合理關聯，且原裁定以鄭女涉犯重罪即有逃亡高度可能，實有違誤。鄭女願以100萬元具保，取代羈押處分。

台南高分院指出，鄭女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法中成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪嫌及對未滿7歲幼童凌虐致重傷罪嫌，經原審法院訊問後，她已坦認犯行，並有同案被告張女證述、被害人母親陳述、2人通訊軟體對話紀錄、監視器錄影畫面、被害人診斷證明書、病歷等證據可稽，足認她犯罪嫌疑重大，且所犯凌虐未滿7歲幼童致重傷罪為最輕本刑5年以上重罪，衡情重罪常伴有逃亡高度可能。

合議庭表示，鄭女雖於原審訊問時坦承犯行並表示認罪，但曾指示同案被告張女刪除案發地點監視錄影檔案，曾有滅證行為，且2人是否有共同正犯關係，相關供述仍有矛盾不符，有事實足認有勾串共犯之虞。

而原審裁定自本月2日起執行羈押3月，並禁止接見通信在案。經核並無違誤或不當之處，無目的與手段間輕重失衡，而明顯違反比例原則情事，於法並無不合。

檢方起訴，鄭女在台南麻豆區從事在宅居家式托育服務，對外招收幼童照顧營業，鄭女擔任負責人，張女則受雇於鄭女，一起在同處所從事幼童托育工作。

檢方表示，鄭女、張女於去年3月至12月間，涉嫌多次虐待1名受托男嬰，直到12月初發現當時11個月大男嬰身體狀況有異，由鄭女聯絡男嬰母親送醫，發現男嬰受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及水腫、右側偏癱、癲癇、視網膜出血與兩眼視力缺損、兩耳聽力缺損等傷勢。

而男嬰經兩次轉院接受眼部手術等治療，醫院診斷受有受虐性腦損傷合併雙側腦部嚴重萎縮傷勢，視力、右側肢體、聽力、腦部均有嚴重減損機能情形，已達重傷害程度。

台南麻豆鄭姓、張姓2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，台南地院裁定自本月2日起執行羈押3月，並禁止接見通信，鄭女不服提抗告，高分院裁定駁回。本報資料照片
台南麻豆鄭姓、張姓2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，台南地院裁定自本月2日起執行羈押3月，並禁止接見通信，鄭女不服提抗告，高分院裁定駁回。本報資料照片

保母 台南 剴剴案

延伸閱讀

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

大膽！幼兒園長之子毛畯珅大廳摸女童下體又錄影 法院再判賠償80萬元

裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

相關新聞

警紀出包 王大陸偷查個資 判6個月

藝人王大陸懷疑花三六○萬元閃兵被坑，透過車商游翔閔及四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。新北地方法院昨依個人資料保護法各判王、闕六月徒刑，得易科罰金；王透過律師表示將上訴。

不配合搜索還搶手機！男控竹警非法拘提索賠百萬 法官一原因盼免賠

新竹警專案小組2020年偵辦合康藥局涉嫌將來源不明口罩貼上自製標籤以醫用口罩販售案件。當時，一名林姓口罩包裝商因涉詐欺案，所經營的公司遭竹市警搜索，林不滿警方當下未持搜索、拘票，因此欲奪回遭扣押的手機，遭警壓制，事後對新竹市警局提國賠訴訟，求償醫療費、慰撫金139萬餘元，一審判賠6萬元，經雙方上訴，台中高分院審理終結，法官認定警執法合乎法定程序，駁回林上訴且判警方免賠。

「剴剴案」翻版！台南保母涉虐嬰提百萬元具保停押 遭駁回

台南市去年底爆出「剴剴案」翻版的鄭姓、張姓居家托育人員虐嬰案，檢方訊後聲押禁見獲准，並詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪嫌起訴，然而，鄭女以無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，願以100萬元具保停押遭駁而抗告，台南高分院認原審依法裁量並無不當，駁回抗告。

赴美讀醫學院...醫師逃兵「等36歲除役馬上回台」 法院不給緩刑斥：觀念偏差

台中陳姓男子赴美國就讀醫學院成功當上醫生，卻不顧區公所函催他回國當兵，直到36歲一除役就馬上回國，檢方質疑他先前每隔2年就回台，為何不面對兵役，陳辯稱學業不能中斷；法院認為，陳以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，依妨害兵役罪判他4月，可上訴。

綠島帶回偵辦 議員疑涉助理費案30萬元交保

台東檢調單位近期接獲檢舉，指部分地方民意代表助理費使用疑有不當情形，隨即展開調查。調查局台東縣調查站昨上午會同相關單位，搭乘海巡署船艦前往綠島，將綠島籍議員王姷力及相關人員帶回台東釐清案情。

3死囚主張精神疾病 爭取免死

檢察總長邢泰釗為犯下殺人棄屍的歐陽榕提非常上訴，目前仍有卅一名死囚待審查，由最高檢察署檢察官逐一處理；據了解，有三死囚主張有精神疾病，不能執行死刑，最高檢一併審議，審議沒有時間表。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。