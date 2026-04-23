赴美讀醫學院...醫師逃兵「等36歲除役馬上回台」 法院不給緩刑斥：觀念偏差

台中陳姓男子赴美國就讀醫學院成功當上醫生，卻不顧區公所函催他回國當兵，直到36歲一除役就馬上回國，檢方質疑他先前每隔2年就回台，為何不面對兵役，陳辯稱學業不能中斷；法院認為，陳以私人事由逃避兵役，又因職涯需求一除役就回台，法治觀念偏差，依妨害兵役罪判他4月，可上訴。

檢方起訴指出，陳男2013年8月1日經核准出境後，屆期未歸，經台中市南屯區公所2018年函催他6個月內回國接受徵兵、接受體檢，但相關函文送達他家，陳均未回國，導致不能接受徵兵，經台中市政府函送偵辦。

陳男直到達36歲除役年齡就馬上回台，檢方訊時他自白坦承，並有相關出入境、徵兵處理紀錄可佐，檢方偵結依妨害兵役治罪條例將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，陳男是役齡男子，本就有依法服兵役義務，卻經核准出國後，長期滯留國外不歸，妨害兵役管理、公平性，更損及國防動員兵力。

由於陳男請求緩刑，中院查，陳男除役日為2025年12月31日，他隨即於2026年3月12日回台，並供稱自己2006年10月去美國，剛好拿到綠卡去那邊就學，滯留約20年，已經於2021年完成醫學院學程。

檢察官偵查時也問他，你自2006年起，每隔2年都回國，且每次停留1、2個月，你大可以盡憲法義務服完兵役，為何未依通知回國？陳辯稱，因醫學院學業不能中斷，加上住院醫師職守等。

中院認為，陳男是受高等教育、具相當專業智識之人，家庭經濟狀況良好，並無難以返台服役之事，他卻以私人事由逃避役期，漠視法令規定，又因職涯規畫之需，一除役後就馬上回台，動機實屬可議，法治觀念偏差。

中院審理後依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害徵集罪，判陳男4月徒刑，得易科罰金，但不得緩刑。