綠島帶回偵辦 議員疑涉助理費案30萬元交保

台東檢調單位近期接獲檢舉，指部分地方民意代表助理費使用疑有不當情形，隨即展開調查。調查局台東縣調查站昨上午會同相關單位，搭乘海巡署船艦前往綠島，將綠島籍議員王姷力及相關人員帶回台東釐清案情。

王姷力面對媒體詢問時表示，自己是因遭檢舉涉及貪汙案件而接受調查，但對相關細節尚不清楚，並強調目前狀況「一切還好」。

檢調指出，立法院於2024年6月三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，將縣市議員助理補助費上限由每月8萬元提高至16萬元。新制上路後，相關經費運用情形也成為監督重點之一。

台東縣調查站於昨晚將王姷力及相關涉案人員移送台東地檢署複訊。經檢方漏夜偵訊後，今凌晨依違反貪汙治罪條例等罪嫌，諭令王姷力以新台幣30萬元交保、另名蔡民以10萬元交保，均候傳後續調查釐清。

全案目前仍由檢調持續偵辦中，相關事證及責任歸屬仍待進一步調查確認。

王姷力已向國民黨台東縣黨部登記參選下屆鄉長，因被檢舉涉貪，遭檢調帶回約談。縣黨部主委吳秀華表示，提名作業將視調查結果再行評估，但相信其為人嚴謹。