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3死囚主張精神疾病 爭取免死

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

檢察總長邢泰釗為犯下殺人棄屍的歐陽榕提非常上訴，目前仍有卅一名死囚待審查，由最高檢察署檢察官逐一處理；據了解，有三死囚主張有精神疾病，不能執行死刑，最高檢一併審議，審議沒有時間表。

憲法法庭對死刑作成判決後，最高檢察署依序對犯擄人勒贖案的黃春棋與陳憶隆、犯台南市歸仁區雙屍命案的郭俊偉、犯新北市淡水區情殺案的王鴻偉共四人提起非常上訴，本月對「第五人」歐陽榕再提非常上訴。

最高檢針對憲法判決意旨，相關審查標的包括「是否死刑判決為一致決？」、「是否有強制辯護？」、「是否為犯最嚴重之罪？」、「有無違法認識而有執行能力？」、「有無精神疾病致犯罪？」、「所犯罪名是否唯一死刑？」，除已提案的五人，有三人主張行為時有精神疾病阻卻違法，最高檢研議審酌中。

據了解，最高檢的死刑審查案採個別檢察官閱卷、必要時召集開會討論制，檢察官審查認為有合議必要，會請求檢察總長召集會議，依「檢察一體」體例議研，開會沒有特定日期。

此外，死囚案案卷原來由法務部保管，憲法判決作成後，文書移付最高檢審查有無非常上訴必要；有死囚的律師為再審聲請調閱光碟、錄音檔、原始警詢、偵訊、審判筆錄，最高檢須與辯護人約定時間處理，致整體死刑案審查無時間表可遵循。

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