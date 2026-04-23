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藍營綠島布局掀波瀾！台東縣議員王姷力疑涉貪 檢調約談

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a><a href='/search/tagging/2/綠島' rel='綠島' data-rel='/2/105390' class='tag'><strong>綠島</strong></a>籍現任議員王姷力（中）疑遭檢舉貪汙，檢調人員搭海巡艇前往綠島將人帶回調查釐清。記者尤聰光／攝影
台東綠島籍現任議員王姷力（中）疑遭檢舉貪汙，檢調人員搭海巡艇前往綠島將人帶回調查釐清。記者尤聰光／攝影

台東縣議員王姷力被控涉貪，台東地檢署昨指揮調查站展開行動，除前往台東縣議會調閱資料外，另派員前往綠島鄉，將縣議員王姷力帶回本島協助釐清案情；王姷力昨被約談時，見媒體守在港邊，隨即自爆是被人檢舉涉貪，但具體內容不清楚。

據了解，王姷力昨天先於綠島協助釐清案情，隨後由海巡署巡防艇護送返台，並於中午前後抵達富岡漁港，再由相關人員陪同前往調查站，地方傳出此案可能與出席費或助理費等制度運作有關，但細節待檢調進一步釐清。

去年加入國民黨的王姷力，已登記參與黨內初選，爭取綠島鄉鄉長提名。選舉將近，有地方人士指出，綠島社會規模較小，消息傳遞迅速，相關事件難免引起討論。

不過也有民眾認為，在案情尚未明朗前，應尊重司法調查程序，避免過度連結選舉因素；亦有人持觀望態度，認為仍需待後續發展釐清，對選情影響尚難評估。

王姷力出身旅遊產業，曾任第十九、廿屆綠島鄉民代表，二○二三年以無黨籍身分轉戰縣議員並順利當選，其問政方向多著重於環境保護、觀光發展及交通議題，並關注公共資源運用，形象相對親民。

綠島鄉轄內南寮、中寮及公館三村人口分布平均，選情向來競爭激烈，此次王姷力被檢調約談，牽涉後續藍營選舉布局。

藍營 國民黨 海巡署 綠島 台東

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