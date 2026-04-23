聽新聞
0:00 / 0:00

警紀出包 王大陸偷查個資 判6個月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

藝人王<a href='/search/tagging/2/大陸' rel='大陸' data-rel='/2/248313' class='tag'><strong>大陸</strong></a>為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給車商游翔閔，新北地方法院昨依個人資料保護法判王六月徒刑。本報資料照片
藝人王大陸為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給車商游翔閔，新北地方法院昨依個人資料保護法判王六月徒刑。本報資料照片

藝人王大陸懷疑花三六○萬元閃兵被坑，透過車商游翔閔及四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。新北地方法院昨依個人資料保護法各判王、闕六月徒刑，得易科罰金；王透過律師表示將上訴。

劉居榮被判一年四月最重且不得易科罰金，法院認定他身為職司犯罪偵查警務主管，以警政「智慧分析決策支援系統」，虛偽登載不實辦案事由查詢他人個資，損害系統管理正確性，戕害人民對公權力信任，依公務員登載不實、國防以外洩密罪論處。游翔閔、陳子俊及小弟陳柏均認罪與被害人和解，各被依個資法判三月，得易科罰金。

判決指出，王大陸懷疑被失聯的陳志明坑錢，去年二月透過游翔閔聯絡與游有私交的劉居榮，劉在北市刑大當王、游面前，登入系統查詢陳出境、入監、人口基本資料、查捕系統、電話等個資，以手機拍攝網頁畫面，用LINE傳給游轉傳王。

王大陸為替闕沐軒追討遭潘姓男子詐欺的四百萬元，因對方入監未依約賠償，二○二四年十一月託闕及游翔閔向潘討債，經闕提供有潘個資的判決書給游、陳子俊向徵信業者購入潘的家人個資，交由陳柏均等人赴潘家人住處及致電討債。

劉居榮稱「誤傳」要傳給林姓小隊長的個資，王大陸、闕沐軒也不認罪。合議庭認定，劉提供個資後傳訊給游「沒給你漏氣」、「專業吧」、「馬上搞出來」、「最快的時間幫你研判和分析」，且傳給林、游資料不同，不採信劉說詞。

王大陸查陳志明個資部分，法官認定雖有未依法利用個資行為，侵害陳資訊隱私權，但不足證明主觀上具個資法「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」要件，判無罪；協助闕沐軒部分，非法蒐集及利用個資有罪。

王大陸被查獲閃兵案後，牽扯出毆打Uber司機及查詢個資案，檢警從陳志明相關資料追出廿五名藝人涉閃兵。王與司機和解獲不起訴，閃兵部分在審理中。

北市 大陸 個資 王大陸 四海幫

延伸閱讀

王大陸個資案輕判原因曝 查閃兵集團首腦無罪替女友追債有罪

花360萬…憂閃兵被坑找警官偷查個資 藝人王大陸與女友闕沐軒各判6月

王大陸違反個資法遭判刑6月 發聲明「內容與事實不符」上訴爭清白

新北民眾檢舉違停後遭冒名訂披薩 員警涉案遭移送

相關新聞

警紀出包 王大陸偷查個資 判6個月

藝人王大陸懷疑花三六○萬元閃兵被坑，透過車商游翔閔及四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。新北地方法院昨依個人資料保護法各判王、闕六月徒刑，得易科罰金；王透過律師表示將上訴。

死囚已死 檢察總長提非常上訴

廿三年前犯高雄市女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，被判死刑確定未執行，今年一月病死獄中；檢察總長邢泰釗認為依憲法法庭對「死刑規定」判決意旨，此案的確定判決有瑕疵，本月提非常上訴，成為該憲法判決後為「已死亡死囚」提案司法救濟首例，最高法院分案審理。

3死囚主張精神疾病 爭取免死

檢察總長邢泰釗為犯下殺人棄屍的歐陽榕提非常上訴，目前仍有卅一名死囚待審查，由最高檢察署檢察官逐一處理；據了解，有三死囚主張有精神疾病，不能執行死刑，最高檢一併審議，審議沒有時間表。

藍營綠島布局掀波瀾！台東縣議員王姷力疑涉貪 檢調約談

台東縣議員王姷力被控涉貪，台東地檢署昨指揮調查站展開行動，除前往台東縣議會調閱資料外，另派員前往綠島鄉，將縣議員王姷力帶回本島協助釐清案情；王姷力昨被約談時，見媒體守在港邊，隨即自爆是被人檢舉涉貪，但具體內容不清楚。

原想拚綠島鄉長…台東縣議員王姷力涉貪 晚間移送地檢

台東調查局人員今天搭乘海巡署船艦前往綠島帶回台東縣議員王姷力，媒體詢問時，她表示，被檢舉貪污，對相關情況不了解。晚間移送...

王大陸違反個資法遭判刑6月 發聲明「內容與事實不符」上訴爭清白

藝人王大陸因違反個人資料保護法遭判刑6月、得易科罰金，王大陸稍早透過律師發表措詞強硬的聲明，認為判決「內容與事實不符」、法官「認事用法違反經驗法則及論理法則」，將立刻上訴以維護自身權益與名譽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。