原想拚綠島鄉長…台東縣議員王姷力涉貪 晚間移送地檢

檢察總長邢泰釗為犯下殺人棄屍的歐陽榕提非常上訴，目前仍有卅一名死囚待審查，由最高檢察署檢察官逐一處理；據了解，有三死囚主張有精神疾病，不能執行死刑，最高檢一併審議，審議沒有時間表。

2026-04-23 00:00