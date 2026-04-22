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台鹽綠能弊案今開庭 鴻暉負責人：4910萬是「借陳啓昱周轉」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭，前董座陳啓昱等人律師傳同案被告鴻暉公司負責人蘇俊仁詰問，蘇否認雙方協議陳啓昱可分得土地開發四成利潤外，4910萬元是借陳啓昱周轉。檢方追問有無借據或收利息？蘇都說「沒有」，面對檢方質疑，他回答「因為是朋友」。

陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌、副總經理郭政瑋及晁陽公司負責人戴妤倩等人在律師陪同下到庭，合議庭則安排同案被告蘇俊仁及郭政瑋2人詰問。

面對陳啓昱的律師詢問蘇俊仁，陳啓昱沒有鴻暉股份？有沒有插乾股？蘇都回答「沒有」，他說，單純提供土地給台綠，整合好土地，再交由台綠承租。同時，「根本沒有這回事」他也否認陳啓昱可分得土地開發四成利潤的協議。

面對被控4910萬匯款，是鴻暉扣除開發成本後匯給陳啓昱的利潤，蘇俊仁說，這從頭到尾是借款，陳啓昱幫人作保，對方跳票後，需負連帶責任，他以個人名義匯款給陳啓昱周轉。他說，當時土地還沒有開始，他還幫陳啓昱跑三點半。

他表示，陳啓昱陸續有還他二筆150萬、一筆200萬，部分是現金也有幾百萬元。另公司同事也向銀行借了500萬元，再借給陳啓昱。

然而，檢方指蘇在偵訊中提到借陳啓昱7000、8000萬元，如今又稱4910萬元，蘇才又說，陳啓昱擔保8000萬元，實際上借陳啓昱4000多萬元。檢方追問有無借據、本票或其他擔保？有無利息？清償期限？蘇都回答「沒有」。

檢方質疑說，陳啓昱究竟還多少錢？難道兩人交情好到都不用記錄，甚至找同事向銀行借貸為他籌錢，也不用收利息，幫陳度過難關。蘇說，因為是朋友。

同時，蘇俊仁說，是他自己找上戴妤倩作為下包整合土地，並與戴及蘇坤煌協商以每千瓦800元為報酬。惟檢方追問蘇坤煌偵訊時供稱，是他介紹戴妤倩給蘇俊仁認識，且每千瓦800元是他訂下來的，不是討論出來的。另戴偵訊時說，與蘇俊仁簽約當下，合約上頭即載明每千瓦800元。

面對與蘇坤煌、戴妤倩說詞不符，蘇俊仁說，不知道他們為何這樣說；歷次陳述都是自己講的內容，並非依特定要求講的。

鴻暉公司負責人蘇俊仁當庭否認雙方協議台綠前董座陳啓昱可分得土地開發四成利潤外，稱4910萬元是借陳啓昱周轉。聯合報系資料照
鴻暉公司負責人蘇俊仁當庭否認雙方協議台綠前董座陳啓昱可分得土地開發四成利潤外，稱4910萬元是借陳啓昱周轉。聯合報系資料照

陳啓昱 台綠 台鹽綠能

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