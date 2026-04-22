台鹽綠能弊案今開庭 鴻暉負責人：4910萬是「借陳啓昱周轉」

台鹽綠能弊案今下午開庭，前董座陳啓昱等人律師傳同案被告鴻暉公司負責人蘇俊仁詰問，蘇否認雙方協議陳啓昱可分得土地開發四成利潤外，4910萬元是借陳啓昱周轉。檢方追問有無借據或收利息？蘇都說「沒有」，面對檢方質疑，他回答「因為是朋友」。

陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌、副總經理郭政瑋及晁陽公司負責人戴妤倩等人在律師陪同下到庭，合議庭則安排同案被告蘇俊仁及郭政瑋2人詰問。

面對陳啓昱的律師詢問蘇俊仁，陳啓昱沒有鴻暉股份？有沒有插乾股？蘇都回答「沒有」，他說，單純提供土地給台綠，整合好土地，再交由台綠承租。同時，「根本沒有這回事」他也否認陳啓昱可分得土地開發四成利潤的協議。

面對被控4910萬匯款，是鴻暉扣除開發成本後匯給陳啓昱的利潤，蘇俊仁說，這從頭到尾是借款，陳啓昱幫人作保，對方跳票後，需負連帶責任，他以個人名義匯款給陳啓昱周轉。他說，當時土地還沒有開始，他還幫陳啓昱跑三點半。

他表示，陳啓昱陸續有還他二筆150萬、一筆200萬，部分是現金也有幾百萬元。另公司同事也向銀行借了500萬元，再借給陳啓昱。

然而，檢方指蘇在偵訊中提到借陳啓昱7000、8000萬元，如今又稱4910萬元，蘇才又說，陳啓昱擔保8000萬元，實際上借陳啓昱4000多萬元。檢方追問有無借據、本票或其他擔保？有無利息？清償期限？蘇都回答「沒有」。

檢方質疑說，陳啓昱究竟還多少錢？難道兩人交情好到都不用記錄，甚至找同事向銀行借貸為他籌錢，也不用收利息，幫陳度過難關。蘇說，因為是朋友。

同時，蘇俊仁說，是他自己找上戴妤倩作為下包整合土地，並與戴及蘇坤煌協商以每千瓦800元為報酬。惟檢方追問蘇坤煌偵訊時供稱，是他介紹戴妤倩給蘇俊仁認識，且每千瓦800元是他訂下來的，不是討論出來的。另戴偵訊時說，與蘇俊仁簽約當下，合約上頭即載明每千瓦800元。

面對與蘇坤煌、戴妤倩說詞不符，蘇俊仁說，不知道他們為何這樣說；歷次陳述都是自己講的內容，並非依特定要求講的。