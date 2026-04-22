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獨／7年內3度酒駕撞死騎士！新竹女當庭痛哭稱「我沒那麼壞」 遭判5年6月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹藍姓女子曾有兩次酒駕前科，仍於2024年9月7日再度酒駕，撞上準備左轉的張姓機車騎士，張男送醫後不治。新竹地方法院採國民法官參審，認定藍女屬累犯，考量其與家屬達成調解並符合自首減刑要件，今日下午依酒駕致人於死罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

藍女當天飲酒後，從新埔開車行經竹北設有閃黃燈號誌的交叉路口，與閃紅燈方向欲左轉的張男機車發生碰撞，張男遭撞擊拋飛，因顱內出血及多處骨折送醫不治，藍女酒測結果為0.41毫克。

檢方論告時指出，藍女在7年內3度酒駕，前兩次分別為自撞案件，曾獲緩起訴及判刑3個月，第二次更因自撞分隔島導致骨折，卻未因此警惕，再犯情節重大，符合累犯要件，應從重量刑。檢方並指，藍女雖於第一時間自首，但未坦承飲酒及超速等情節，犯後態度難認良好，建請判處8年有期徒刑。

審理期間，藍女當庭痛哭表示「我沒有檢方說的那麼壞」，她坦承犯錯並強調從未認為賠償即可彌補。她供稱，生育後因長期照顧孩子導致失眠，開始藉由飲酒助眠，逐漸產生依賴，曾至台北、新竹醫院求診，試圖改善狀況。對於本案釀成一條人命，她哽咽表示「我不會再喝酒了」。

被害人家屬未到庭，由律師代為陳述指出，當初調解時並不知藍女已有兩次酒駕紀錄，基於希望事件盡快落幕且給予對方機會才同意和解，未料對方未誠實告知前案紀錄，令家屬深感憤怒與難以原諒。家屬表示，事故造成妻子失去丈夫、孩子失去父親，家庭破碎，難以彌補。

辯護律師則主張，依車禍鑑定報告，事故路口藍女為閃黃燈、張男為閃紅燈，雙方均有肇事責任，責任比例相當。另指出藍女已支付310萬元達成和解，並主動承擔責任且自首，顯示悔意。此外，藍女因長期失眠而飲酒，事發前已有多次就醫紀錄，具自我改善意圖；目前在家人支持下已停止飲酒及駕車，再犯風險低。

辯護律師另強調，藍女自2019年起投入志工服務，累積時數達1720小時，長期參與公益，請求法院量處適當刑度約2到4年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地方法院昨起採國民法官參審，今天下午宣判。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院昨起採國民法官參審，今天下午宣判。記者郭政芬／攝影

新竹地方法院考量其與家屬達成調解並符合自首減刑要件，今日下午依酒駕致人於死罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院考量其與家屬達成調解並符合自首減刑要件，今日下午依酒駕致人於死罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。記者郭政芬／攝影

酒駕 新竹

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