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督導偵辦太子集團洗錢案 「北檢之花」林彥均當選檢審委員
法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉，今在台灣高檢署開票，高檢署檢察官劉仕國拿下204票奪得冠軍，台北地檢署推出的「北檢之花」、主任檢察官林彥均獲175張得票數次之，也入選民選委員。
全體檢審委員共包含官派委員8人、民選委員9人共17人，民選委員因人數「略」有優勢，檢察長、主任檢察官人事陞遷大權全權在握；本屆民選委員將於5月31日任滿，新任委員將於6月1日正式上任。
劉仕國是司法官44期結業，一、二審時除一般偵查、蒞庭工作，另有打擊詐欺犯罪相關行政業務；林彥均司法官學院47期結業，2019年參與網路節目木曜4超玩「一日檢察官」單元被網友封為「北檢之花」，她督導偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢107億元案。
此次選舉共有10名檢察官報名，投票結果由劉仕國以204票取得最多檢察官支持，林彥均以175票拿下次高票，顯示2人人氣十足，此外，台南地檢署主任檢察官郭書鳴、台中地檢署主任檢察官張桂芳同以143票拿下第三高票。
其餘得票數自高而低排序為高雄地檢署主任檢察官謝長夏142票、新北地檢署主任檢察官劉恆嘉130票、桃園地檢署主任檢察官廖晟哲126票、雲林地檢署主任檢察官張富鈞109票、基隆、士林結盟的基隆地檢署主任檢察官陳柏文以106票拿下最後一個席次，而南投地檢署檢察官林孟賢僅獲99票向隅。
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