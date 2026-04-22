快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

督導偵辦太子集團洗錢案 「北檢之花」林彥均當選檢審委員

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉，今在台灣高檢署開票，高檢署檢察官劉仕國拿下204票奪得冠軍，台北地檢署推出的「北檢之花」、主任檢察官林彥均獲175張得票數次之，也入選民選委員。

全體檢審委員共包含官派委員8人、民選委員9人共17人，民選委員因人數「略」有優勢，檢察長、主任檢察官人事陞遷大權全權在握；本屆民選委員將於5月31日任滿，新任委員將於6月1日正式上任。

劉仕國是司法官44期結業，一、二審時除一般偵查、蒞庭工作，另有打擊詐欺犯罪相關行政業務；林彥均司法官學院47期結業，2019年參與網路節目木曜4超玩「一日檢察官」單元被網友封為「北檢之花」，她督導偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢107億元案。

此次選舉共有10名檢察官報名，投票結果由劉仕國以204票取得最多檢察官支持，林彥均以175票拿下次高票，顯示2人人氣十足，此外，台南地檢署主任檢察官郭書鳴、台中地檢署主任檢察官張桂芳同以143票拿下第三高票。

其餘得票數自高而低排序為高雄地檢署主任檢察官謝長夏142票、新北地檢署主任檢察官劉恆嘉130票、桃園地檢署主任檢察官廖晟哲126票、雲林地檢署主任檢察官張富鈞109票、基隆、士林結盟的基隆地檢署主任檢察官陳柏文以106票拿下最後一個席次，而南投地檢署檢察官林孟賢僅獲99票向隅。

法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉今在台灣高檢署開票。記者王聖藜／攝影
法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉今在台灣高檢署開票。記者王聖藜／攝影

台北地檢署主任檢察官林彥均今年當選檢審會民選委員。記者王聖藜／攝影
台北地檢署主任檢察官林彥均今年當選檢審會民選委員。記者王聖藜／攝影

法務部 高檢署 檢察官

延伸閱讀

生技公司董事長涉詐貸1.3億 管理部處長50萬交保

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄 法院重判12年停職、不得參選議員

2001 年成大 MP3 事件引起版權討論，14 名學生架設網站下載盜版音樂

防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金第2波搜索 美女總務戴香奈兒移送北檢

相關新聞

獨／7年內3度酒駕撞死騎士！新竹女當庭痛哭稱「我沒那麼壞」 遭判5年6月

新竹藍姓女子曾有兩次酒駕前科，仍於2024年9月7日再度酒駕，撞上準備左轉的張姓機車騎士，張男送醫後不治。新竹地方法院採國民法官參審，認定藍女屬累犯，考量其與家屬達成調解並符合自首減刑要件，今日下午依酒駕致人於死罪判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

女停車擋車庫…怒砸車門賠11萬5498元 導演柯一正自認「優雅人」

國片導演柯一正不滿有車輛擋住自家車庫，涉嫌持禁止停車的金屬拒馬重擊車輛車門，女車主提告，柯依毀損罪嫌起訴。台北地院今傳喚柯出庭，柯同意賠償11萬5498萬元和解，獲女車主撤告，柯庭畢說「我是很優雅的人」但已有檢討。

台鹽綠能弊案今開庭 鴻暉負責人：4910萬是「借陳啓昱周轉」

台鹽綠能弊案今下午開庭，前董座陳啓昱等人律師傳同案被告鴻暉公司負責人蘇俊仁詰問，蘇否認雙方協議陳啓昱可分得土地開發四成利潤外，4910萬元是借陳啓昱周轉。檢方追問有無借據或收利息？蘇都說「沒有」，面對檢方質疑，他回答「因為是朋友」。

督導偵辦太子集團洗錢案 「北檢之花」林彥均當選檢審委員

法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉，今在台灣高檢署開票，高檢署檢察官劉仕國拿下204票奪得冠軍，台北地檢署推出的「北檢之花」、主任檢察官林彥均獲175張得票數次之，也入選民選委員。

早有嫌隙…雲云科技負責人猛刺技術長奪命 人資長目睹吐慘案過程

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院國民法官法庭今天傳喚盧姓人資長作證。盧男證稱，曾男盼追求快節奏創新搶市占率...

從恐嚇變動拳腳…親兄弟經營公司爭產互毆 2人各判8月

高雄陳姓兄弟因公司經營利益與家產糾紛長期不睦，雙方在辦公室內持棍互毆。高雄地院依傷害罪各判兄弟8月；另外，弟弟可易科罰金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。