督導偵辦太子集團洗錢案 「北檢之花」林彥均當選檢審委員

法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉，今在台灣高檢署開票，高檢署檢察官劉仕國拿下204票奪得冠軍，台北地檢署推出的「北檢之花」、主任檢察官林彥均獲175張得票數次之，也入選民選委員。

全體檢審委員共包含官派委員8人、民選委員9人共17人，民選委員因人數「略」有優勢，檢察長、主任檢察官人事陞遷大權全權在握；本屆民選委員將於5月31日任滿，新任委員將於6月1日正式上任。

劉仕國是司法官44期結業，一、二審時除一般偵查、蒞庭工作，另有打擊詐欺犯罪相關行政業務；林彥均司法官學院47期結業，2019年參與網路節目木曜4超玩「一日檢察官」單元被網友封為「北檢之花」，她督導偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢107億元案。

此次選舉共有10名檢察官報名，投票結果由劉仕國以204票取得最多檢察官支持，林彥均以175票拿下次高票，顯示2人人氣十足，此外，台南地檢署主任檢察官郭書鳴、台中地檢署主任檢察官張桂芳同以143票拿下第三高票。

其餘得票數自高而低排序為高雄地檢署主任檢察官謝長夏142票、新北地檢署主任檢察官劉恆嘉130票、桃園地檢署主任檢察官廖晟哲126票、雲林地檢署主任檢察官張富鈞109票、基隆、士林結盟的基隆地檢署主任檢察官陳柏文以106票拿下最後一個席次，而南投地檢署檢察官林孟賢僅獲99票向隅。

法務部檢察官人事審議委員會今年度民選委員選舉今在台灣高檢署開票。記者王聖藜／攝影