早有嫌隙…雲云科技負責人猛刺技術長奪命 人資長目睹吐慘案過程

雲云科技負責人曾志新。聯合報系資料照

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院國民法官法庭今天傳喚盧姓人資長作證。盧男證稱，曾男盼追求快節奏創新搶市占率，梁男則認為應先求品質穩定，兩人不睦。

曾志新於民國114年3月7日涉嫌持刀刺死梁姓技術長，台北地檢署去年6月間依殺人罪起訴，移送台北地方法院國民法官法庭審理。北院21日起密集審理，昨天由檢、辯雙方進行開庭陳述，今天交互詰問證人，24日訊問被告，預計30日下午2時30分宣判。

北院今天傳喚盧姓人資長作證。檢察官主詰問時，詢問曾志新與梁男在工作上是否有摩擦。盧男說，沒有非常和睦，曾志新希望新創公司節奏是快的，有比較創新的技術就先執行，讓產品跑在前面；梁男則希望先求穩定，過程中再求更新一層的突破，這樣對既有客戶服務品質較好，也取得新客戶信任。

盧男提及，去年農曆過年後，公司開全體員工會議，會上曾志新和梁男在言語溝通上狀況不佳，會後一兩天，梁男找他提離職，提到與曾男在基本理念上有巨大差距，無法共事。

回顧案發當日，盧男表示，當天下午共3人與會，包括曾志新、梁男與他，曾男謝謝梁男這段時間的付出，梁男也謝謝曾男在工作上的互動，兩人沒有太多寒暄。

盧男說，會中曾男提及梁男評論公司營運的文章，稱此文造成管理團隊困擾，盼梁男撤下，梁男思考片刻後同意，之後曾男準備離開會議室，又轉回來攻擊梁男，他衝上前阻止，發現曾男手上有刀朝梁男快速刺了好幾下，他大喊「快走！」但梁男無法移動，高呼有沒有人可以幫忙，後來有兩個同事進來。

盧男說，他與兩位同事搶下曾男手上凶器，梁男則由後續進來的同事急救。案發後有一些員工離職，包括資遣和自願離職，公司有在一定期間內提供員工2次心理諮商，若有需要可以額外提出，也確實有員工使用此一服務。