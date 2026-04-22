女停車擋車庫…怒砸車門賠11萬5498元 導演柯一正自認「優雅人」

國片導演柯一正不滿有車輛擋住自家車庫，涉嫌持禁止停車的金屬拒馬重擊車輛車門，女車主提告，柯依毀損罪嫌起訴。台北地院今傳喚柯出庭，柯同意賠償11萬5498萬元和解，獲女車主撤告，柯庭畢說「我是很優雅的人」但已有檢討。

開庭前，法官先安排調解，江姓女車主及柯一正都出席，但賠償金談不攏破局；開庭時，檢方苦勸雙方各讓一步，甚至請女車主求償11萬元「去零頭」即可，但女車主不肯，柯最後同意全額賠償，依法，法官收到撤回告訴狀會作不受理判決。

柯一正庭後抱怨說，對方一毛錢都不肯退讓他認了，不過，家門口被擋到無法出入，這一口氣實在受不了。

柯一正說，他有用告示牌撞凹對方的車子，有媒體報導他跳上車子引擎蓋則不是事實，對方提出的賠償金是整輛車所有修理費都涵蓋在內、也不肯折舊。

柯一正表示，他知道自己做了不對的事情，但起因是對方把車子停在他家正門口，造成他3天時間得踩著摩托車的踏板才能進出「把車停在別人的出入口讓我感到不被尊重」、「她不尊重別人的空間與權利」。

柯一正說，他一直覺得自己是優雅的人，沒想到氣憤的時候還是會作出無法控制的事，這段時間他一直自我檢討，現在對方一毛錢都不肯退讓。

柯一正執導過多部電影、電視劇，曾獲得優良影像創作金穗獎，也是「紙風車」劇團創始人之一。

檢方調查，2024年11月6日晚上9時許，柯一正發現住家1樓車庫進出口被其他車輛擋住，他隔日一早要開車出門，煩心車輛持續擋住自家車庫入口，使他無法開車出門，涉嫌拿起金屬製的禁止停車拒馬砸向「擋到車」的車門3、4下，甚至踩上引擎蓋前端，車主發現板金凹陷報警提告，柯被訴。