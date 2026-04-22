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軍營也被倒廢棄物 中檢淨土專案查緝環保犯罪集團

中央社／ 台中22日電

台中地檢署推動「淨土專案2.0」行動，查緝占用國土傾倒廢棄物的環保犯罪集團，甚至連軍事營區都遭侵入，共查緝164人到案、起訴80人。檢方表示，將持續查緝，維護生態永續。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，中檢配合台灣高等檢察署規劃統籌的「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪專案」全國同步查緝行動，運用檢方與台中市政府環境保護局等國土團隊，共同開發建置的「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，推動升級版「淨土專案2.0」行動。

檢方指出，專案自民國112年9月起至115年4月止，已偵破4大環保犯罪獵地集團，查緝164人（包含法人20家）到案，查扣各式犯罪車輛及機具107台，扣押涉案資產新台幣8894萬元，另向法院聲請沒收逾1000萬元，並已依法起訴80人（包含法人5家）。

檢方表示，透過通報系統整合跨機關情資深入分析，發現不法集團已形成組織化、計畫性、跨區域的犯罪網絡，專案組運用智慧勾稽及科技執法，成功破獲台中市西屯區等多處非法廢棄物轉運站與車隊集結點，並向上追查涉案廢棄物產源，涵蓋全台至少9縣市的合法處理機構、工廠及清運公司；向下則查得非法棄置地點至少7縣市。

專案期間，團隊共瓦解6大非法清運的各自獨立車隊，與環保犯罪獵地集團密切聯絡，鎖定位處偏僻國有土地、追查不易的特性，長期性、計畫性、集團性地從事「從產源、非法轉運站到土尾棄置」的犯罪模式，將廢棄物傾倒於河川地、魚塭、農地，甚至位於台中的軍事營區。

檢方提到，專案小組於查獲後均即時封鎖現場、開挖採證，並責成產源端業者，及犯罪集團成員負擔回復原狀責任。初估總棄置體積至少15萬7438立方公尺，重量9萬4463噸，回復原狀費用高達10億餘元。

檢方表示，對於任何為牟取私利，而破壞生態環境、竊占國土的不法行為，檢方必將從速從嚴偵辦，積極查扣犯罪所得與工具，並追究相關法人刑事與行政責任，絕不寬貸，以捍衛國土完整，維護生態永續發展。

廢棄物 台中市

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