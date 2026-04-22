桃檢集結選舉查察團隊向賄選宣戰 祭千萬獎金嚴懲不法

桃園地檢署今舉辦「2026年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長張春暉主持，凝聚桃園地區包括市調處等五大機關的選舉查察團隊的執法共識，針對今年11月28日地方選舉進行部署，研商因應作為，展現維護公正選風的決心，強調「強力查賄就是最好的宣導」。

因應今年年底將至的地方公職人員選舉，桃園地檢署此次會議展現強大的「司法正義」防線，檢察長張春暉邀集調查局桃園市調查處處長楊秋香、桃園市警察局局長廖恆裕、移民署專勤隊隊長蔡政杰及市府政風處秘書江旭航，以及市警局各警分局10名分局長均出席。

張春暉對於桃園地區警、調、廉及移民等機關，於歷次選舉期間積極查賄作為表示感謝及肯定，並強調「強力查賄就是最好的反賄選宣導」，選舉期間若有疑似妨害選舉之情事，勢必嚴加查辦；另也提醒各司法警察機關於查察賄選案件時，務必嚴守「正當法律程序」、秉持「行政中立」原則，推行各項選舉查察措施，避免引起不必要爭議。

會中也分別由桃園地檢署選舉查察執行秘書、調、警、政風及移民署各機關進行工作報告，就目前掌握賄選風險的選區狀況、查賄方法、具體執行作法及反賄選工作進展交換意見；討論議題涵蓋「法務部2026年地方公職人員選舉查察工作綱領」強調的「嚴查賄選及暴力」、「斬斷選舉賭盤」、「防堵假訊息干擾」、「阻斷境外勢力介選」等四大重點工作，期冀藉此凝聚團隊意識，增進查賄效能。

桃園地檢署將持續與警、調、廉、移民等單位並肩作戰，建立以地檢署為核心的查賄制暴團隊，廣蒐情資、統合資源，全面防堵不法行為，確保選舉能在公平正義的基礎上順利完成。

桃檢提醒，若民眾發現任何妨害選舉情事，請撥打 0800-024099#4 檢舉專線，檢舉人身分將嚴密保護，並有最高新臺幣1000萬元檢舉獎金，呼籲全民共同參與，攜手守護民主，讓選舉回歸「選賢與能」的本質。

桃園地檢署今舉辦「2026年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長張春暉主持。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署今舉辦「2026年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，檢察長張春暉（左四）集結調警廉移民選舉查察團隊，包括桃市調查處處長楊秋香（右四）、桃市警局長廖恆裕（左三）等巨頭均到場，以及負責選舉查察執行的主任檢察官呂象吾（左一）。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署今舉辦「2026年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長張春暉主持，左為調查局桃園市調查處處長楊秋香。圖／桃園地檢署提供