首度空拍動產拍賣 花蓮執行分署扣押貨車、挖土機多角度公開

花蓮地檢署偵辦3名嫌犯涉嫌違反廢棄物清理法案件，查扣3輛貨車及1台挖土機，並交由法務部行政執行署花蓮分署辦理拍賣。分署更首度出動空拍機拍攝動產標的，讓民眾可多角度掌握物件狀況，拍賣訂於28日上午開放競標。

花蓮分署指出，為展現打擊不法與落實司法正義的決心，此次再度攜手花蓮地檢署，針對偵查中依法扣押物品變價處分，由具拍賣實務經驗的行政執行機關協助處理，不僅可提升偵查效率，也有助於強化沒收成果，同時兼顧被告權益與程序正當性。

花蓮分署表示，此次拍賣最大亮點為導入空拍技術，針對貨車與挖土機高空影像拍攝，創下動產拍賣物件空拍首例，讓潛在投標人能透過不同視角檢視標的現況，提升資訊透明度與競標意願。

分署提醒，拍賣當天上午9時10分起開放登記，至9時50分截止，有意競標民眾須完成登記並領取號碼牌後方可參與喊價，本次拍賣設有底價，由出價最高且達底價者得標，得標人須於現場以現金一次繳清價金，並負擔各拍賣標的相關鑑定費用。

至於鑑定費用金額及其他詳細條件，詳細條件已公告於官方平台（https://gov.tw/i8B）提供查詢。