排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆性侵案定讞 今發監執行

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的女子，一審及二審均依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6個月，並經最高法院判決上訴駁回確定。屏東地檢署日前啟動防逃機制，昨晚將他拘獲並於今天上午發監執行。

撒古流‧巴瓦瓦隆2021年2月10日凌晨，駕駛小貨車搭載與他工作學習的女子，前往屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床，要求與她性行為後強制性交得逞。事後女子提告，去年1月屏東地院依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6個月。

撒古流上訴後，去年10月高雄高分院維持原審刑度4年6個月。案件上訴最高法院，法官認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞，屏地檢立即啟動防逃機制，指揮警方前往撒古流位於屏東縣住居所查訪聯絡，並未發現其蹤跡。

檢方認為他有逃亡之虞，立即核發拘票。昨天晚上9時許，警方在他屏東縣瑪家鄉租屋處將其拘獲，並於今天上午8時許解送到署，檢察官訊問後，諭知發監執行。

撒古流曾2018年獲得第20屆國家文藝獎，判決定讞後，國家文化藝術基金會發布公告撤銷其得獎資格，將其個人資訊與介紹自官方網站全面移除，並要求他繳回得獎證書、獎座，以及100萬元獎金，是該獎項設立以來首例遭撤銷榮譽的得主。