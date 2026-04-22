王大陸個資案輕判原因曝 查閃兵集團首腦無罪替女友追債有罪

新北地院判決指出，王大陸個資案中，查詢閃兵集團首腦陳志明部分無罪，查詢積欠女友債務的潘姓男子個資部分有罪。圖／聯合報系資料照片 藝人王大陸因懷疑花費360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上時任台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；另為助女友闕沐軒向潘姓男子討債，涉嫌將潘男個資交給游男再透過江湖人士追討。新北地方法院今依違反個人資料保護法，各判決王、闕6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

新北地院判決指出，王大陸之所以僅判刑6月，得易科罰金，是因為合議庭認定他在查詢陳志明個資部分，未達侵害個人資訊隱私權或自決權，以追求其他如財產、名譽、自由、身體、生命等利益，而處以刑罰之必要，故此部分獲判無罪。

王大陸有罪部分在於，他為了替直播主女友闕沐軒追討先前遭潘姓男子詐欺的400餘萬元，後因潘男入監未依約賠償，王大陸於是在2024年11月28日成立微信群組「失去的！一定要拿回來！」，邀集闕女、車商小開游翔閔加入群組向潘男及其家人討債。

其後，游男再輾轉委託陳子俊和其小弟陳柏均，以及綽號「阿垚」、「阿文」、「春兄」等社會人士，由闕女先提供上有潘男個資的判決書給游，再由陳男向徵信業者購入潘男哥哥、姐姐的個資，交由陳柏均透過上述身分不詳人士至家屬住處及去電催討債務，此部分被合議庭認定為非法蒐集及利用個資討債。

全案唯一不得易科罰金的警官劉居榮，合議庭認定他身為職司犯罪偵查的警務主管，卻知法犯法、公私不分，擅自以公務電腦登入警政「智慧分析決策支援系統」，虛偽登載「協助偵辦員警洩密案」的不實查詢事由以查詢陳志明個資，不僅損害警政系統管理正確性，更嚴重戕害人民對公權力的信任，因此依公務員登載不實準文書及洩漏國防以外秘密罪予以判刑。