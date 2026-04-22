長春鋰電箔技術遭洩露至大陸苗檢起訴2人 長春：損失難以估計

長春石油化學股份有限公司苗栗廠卓姓、劉姓前中高階主管，涉嫌洩露鋰電箔技術等營業秘密，給大陸廣東盈華電子科技有限公司，卓離職後到盈華電任職，還招募劉，苗栗地檢署今天起訴2人。

長春則回應表示，一年多前發現2人有異報案追查，因鋰電箔技術等遭洩露，影響市場行情，加上大陸方面難以台灣法律限制規範，營業損失難以估計。

苗栗地檢署檢察官吳珈維指揮苗栗縣調查站，偵辦長春集團營業秘密遭侵害案件，今天偵查終結，認為卓、劉涉犯營業秘密法，意圖在大陸地區使用而侵害營業秘密、未經授權而重製及洩漏營業秘密，著作權法擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌，卓又另涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例非法為業務活動罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，卓、劉分別自2022年、2018年間起，迄2024年12月間，意圖在大陸地區使用、為自己與第三人不法利

益，基於未經授權而重製、洩漏營業秘密，及以重製之方法害他人著作財產權之犯意，將其所知悉、持有之營業秘密，如生產方法、技術、製程、配方及其他可用於生產、銷售或經營之資訊，以其於長春公用電子信箱寄至私人電子信箱、儲存放在手機內，甚在大陸以通訊軟體微信傳送至自身所使用帳號，洩漏予盈華電。

起訴書說，卓從長春離職後，前往盈華電任職，明知盈華電為大陸地區營利事業，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，須經主管機關經濟部投資審議委員會（現改制為經濟部投資審議司）許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，始得在台從事招商投資、招攬會員、銷售、人力招募、面試、洽談薪資等業務活動，2023年6月受盈華電指示，招募劉任職。