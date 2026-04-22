快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

長春鋰電箔技術遭洩露至大陸苗檢起訴2人 長春：損失難以估計

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

長春石油化學股份有限公司苗栗廠卓姓、劉姓前中高階主管，涉嫌洩露鋰電箔技術等營業秘密，給大陸廣東盈華電子科技有限公司，卓離職後到盈華電任職，還招募劉，苗栗地檢署今天起訴2人。

長春則回應表示，一年多前發現2人有異報案追查，因鋰電箔技術等遭洩露，影響市場行情，加上大陸方面難以台灣法律限制規範，營業損失難以估計。

苗栗地檢署檢察官吳珈維指揮苗栗縣調查站，偵辦長春集團營業秘密遭侵害案件，今天偵查終結，認為卓、劉涉犯營業秘密法，意圖在大陸地區使用而侵害營業秘密、未經授權而重製及洩漏營業秘密，著作權法擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌，卓又另涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例非法為業務活動罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，卓、劉分別自2022年、2018年間起，迄2024年12月間，意圖在大陸地區使用、為自己與第三人不法利

益，基於未經授權而重製、洩漏營業秘密，及以重製之方法害他人著作財產權之犯意，將其所知悉、持有之營業秘密，如生產方法、技術、製程、配方及其他可用於生產、銷售或經營之資訊，以其於長春公用電子信箱寄至私人電子信箱、儲存放在手機內，甚在大陸以通訊軟體微信傳送至自身所使用帳號，洩漏予盈華電。

起訴書說，卓從長春離職後，前往盈華電任職，明知盈華電為大陸地區營利事業，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，須經主管機關經濟部投資審議委員會（現改制為經濟部投資審議司）許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，始得在台從事招商投資、招攬會員、銷售、人力招募、面試、洽談薪資等業務活動，2023年6月受盈華電指示，招募劉任職。

長春石油化學股份有限公司苗栗廠卓姓、劉姓前中高階主管，涉嫌洩露鋰電箔技術等營業秘密，給大陸廣東盈華電子科技有限公司，苗栗地檢署今天起訴2人。本報資料照片
長春石油化學股份有限公司苗栗廠卓姓、劉姓前中高階主管，涉嫌洩露鋰電箔技術等營業秘密，給大陸廣東盈華電子科技有限公司，苗栗地檢署今天起訴2人。本報資料照片

苗栗縣 苗栗 大陸

延伸閱讀

用納稅錢繳車貸！前立委陳賴素美詐240萬助理費 遭桃檢起訴

陸籍生來台依親仍持用中國護照 內政部廢定居許可

為趕工程竟盜國土資源！金門萬方海砂遭挖走 工地主任遭訴

湖口化學廠爆內鬼竊鈷金屬案！3員工偷走市值6327萬元原料 分工行竊手法曝光

相關新聞

王大陸個資案輕判原因曝 查閃兵集團首腦無罪替女友追債有罪

藝人王大陸因懷疑花費360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上時任台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；另為助女友闕沐軒向潘姓男子討債，涉嫌將潘男個資交給游男再透過江湖人士追討。新北地方法院今依違反個人資料保護法，各判決王、闕6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

催17次都不理！他出不了國才發現已被限制出境 急籌265萬一次繳清欠稅

彰化縣某經營電器安裝的獨資工程行長期積欠勞保費、健保費、營業稅及交通違規罰鍰等，負責人也積欠綜合所得稅，經法務部行政執行署彰化分署高達17次催繳，仍置之不理，直到負責人近日要和家人出國旅遊前，才驚覺自己被限制出境，也在彰化分署向法院聲請拘提前，籌措資金，在最後一刻全額繳完265萬多元欠款。

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

犯下23年前高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，判處死刑確定未執行，今年1月病死獄中；檢察總長認為確定判決有瑕疵，本月提起非常上訴，成為憲法判決出爐後為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例，最高法院分案審理。

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

長春鋰電箔技術遭洩露至大陸苗檢起訴2人 長春：損失難以估計

長春石油化學股份有限公司苗栗廠卓姓、劉姓前中高階主管，涉嫌洩露鋰電箔技術等營業秘密，給大陸廣東盈華電子科技有限公司，卓離職後到盈華電任職，還招募劉，苗栗地檢署今天起訴2人。

李德維控薛瑞元、周志浩圖利高端幫「補考繳作業」 二審仍判賠120萬元

前立委李德維4年前開記者會指控、向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購新冠疫苗圖利高端公司，檢方查無不法簽結，薛、周提告向李求償各200萬元，一審判李應給付薛、周各60萬元。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，判李仍要賠120萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。