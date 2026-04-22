催17次都不理！他出不了國才發現已被限制出境 急籌265萬一次繳清欠稅

一名工程行負責人長期積欠勞保費、健保費、綜所稅及交通違規罰鍰等高達265萬多元，直到要出國旅遊前才發現被限制出境，趕緊把欠款繳完。圖／彰化分署提供

彰化縣某經營電器安裝的獨資工程行長期積欠勞保費、健保費、營業稅及交通違規罰鍰等，負責人也積欠綜合所得稅，經法務部行政執行署彰化分署高達17次催繳，仍置之不理，直到負責人近日要和家人出國旅遊前，才驚覺自己被限制出境，也在彰化分署向法院聲請拘提前，籌措資金，在最後一刻全額繳完265萬多元欠款。

這起獨資工程行及負責人欠勞保費、營業稅和綜所稅案經勞動部勞工保險局、中央健康保險署、國稅局北斗稽徵所、彰化監理站等單位移送到法務部行政執行署彰化分署，發現負責人欠款高達265萬多元。

彰化分署清查欠稅人財產後發現，義務人名下貨車被抵押權人拍賣執行中，但獨資工程行仍營業中，隨即扣押執行存款債權及保險金債權，但仍不足清償欠繳公法債權。分署也多次通知負責人到場，及現場執行留置通知等。

但義務人對於分署高達 17 次的命其到場報告及限期履行，始終拒不到場說明或履行繳納義務，僅曾去電稱自己籌不出錢繳納，僅繳納少許欠款。

彰化分署從2024年 5 月就依法將義務人限制出境，直至近期工程行負責人要與家人出國旅遊前，才驚覺自己被限制出境，趕緊積極籌措資金，而彰化分署本已要向法院聲請拘提，負責人即主動到場一次繳清全部欠款。

彰化分署也提醒民眾，應依法按時繳納國家各項稅費及罰鍰，如因經濟困難無法一次繳清，也應主動聯繫行政執行機關，提出證明申請分期，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭強制執行，甚至面臨限制出境、拘提、管收等強制執行措施，影響個人信用及生活安排。