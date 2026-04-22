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李德維控薛瑞元、周志浩圖利高端幫「補考繳作業」 二審仍判賠120萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委李德維4年前開記者會指控、向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購新冠疫苗圖利高端公司，檢方查無不法簽結，薛、周提告向李求償各200萬元，一審判李應給付薛、周各60萬元。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，判李仍要賠120萬元，可上訴。

高院判決之後，薛瑞元、周志浩兩人仍可上訴，但李德維不得上訴，代表李確定至少要賠120萬元。

李德維2022年11月間在立法院開記者會，指控薛瑞元、周志浩圖利護航高端公司，認為他們通過採購新冠疫苗前的緊急使用授權EUA，且給高端報告疫苗保護效力，給高端「補考繳作業」的機會他在記者會質疑「這不是圖利，那什麼才是圖利」、「為了一個高端，什麼都敢做」、「不是知法犯法，什麼才是知法犯法」、「真的可惡至極」等語。

李德維還說，「你是到底要掩護什麼？遮蓋什麼？又是為了陳時中前部長選舉嗎？又是為了相關人士在高端的股價裡面獲利嗎？還是為了你們自己衛福部過去錯誤發給EUA找相關理由來掩護自己的過失？」

李德維也到地檢署告發薛瑞元、周志浩圖利罪嫌，檢方認為罪證不足簽結，薛、周反告李誣告罪嫌，並認為李的言論意圖引導社會大眾誤認兩人並非奉公守法之人，侵害名譽權，各提告求償200萬元。

李德維反駁，相關告發狀是國民黨團委由律師撰寫，他在提出告發前有閱讀，並向專家諮詢、與立法院同仁討論多次，已於事前合理查證，且他是就可受公評之事評論。

另外，李德維認為薛瑞元、周志浩當時設有疫苗弊案不勝枚舉，均在偵辦當中，直到2023年4月才簽結，又國內對於新冠疫苗採購與以往採購常規疫苗程序不同，顯見確實有不當或黑箱之處，認為薛、周求償無理由。

一審認為李德維未經合理查證義務，即提出告發並發言，導致薛瑞元、周志浩名譽、人格權受損害，審酌後判李應賠償薛瑞元、周志浩各60萬元；雙方均不服判決提上訴。

高院指出，李德維言論先以薛瑞元修正「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，與高端提出報告時間做不當連結，再作成衛福部藉修正辦法合理合法拿民眾資料掩護高端公司的評論，曲解高端報告是疾管署協作完成，不實陳述指摘薛等2人護航、圖利高端公司，謾罵惡質、可惡、不要臉、玩法弄法。

高院認為，李德維嚴重貶損社會大眾對薛等人的評價，故意侵害名譽權，一審酌定李德維應賠償薛、周各60萬元，應屬適當，判決駁回上訴。

前立委李德維。圖／聯合報系資料照片
前立委李德維。圖／聯合報系資料照片

立法院 衛福部 台灣高等法院 李德維 薛瑞元 周志浩 新冠疫苗

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