李德維指圖利高端… 北檢罪證不足簽結 薛瑞元、周志浩獲賠各60萬

國民黨前立委李德維告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩圖利高端，北檢以罪證不足簽結。薛、周提告求償。一審判決李德維須賠償2人各60萬元。二審高院今天駁回兩造上訴。

二審台灣高等法院表示，李德維不實陳述指摘謾罵薛瑞元、周志浩護航圖利高端公司，利用電子媒體的傳播力廣布，嚴重貶損社會大眾對薛、周的評價，故意侵害名譽權，原審判決李德維應賠償薛、周各新台幣60萬元，並無違誤，因此駁回兩造上訴，李德維不得上訴、薛及周得上訴。

李德維於民國111年間在立法院舉行記者會，質疑高端疫苗的保護力效益報告由衛生福利部疾病管制署充當槍手，替高端補考繳作業；李德維隨後前往台北地檢署告發薛瑞元、周志浩圖利。北檢偵辦後，以罪證不足將案件簽結。

薛瑞元、周志浩認為，李德維未經查證，僅為一己政治私利即恣意侵害2人名譽權，侵害情節非輕，2人名譽已嚴重受損，所受精神上痛苦非輕，因此向台北地方法院提起民事訴訟，向李德維求償各新台幣200萬元。

北院審理後認為，李德維當時身為立法委員，進行相關查證並無任何困難，竟未經合理查證即提告及發表相關言論，導致薛瑞元、周志浩的名譽、人格尊嚴及社會評價遭受貶損，對視清廉名譽如命的公務員而言，屬重大侵害，判決李德維應賠償2人各60萬元。案經上訴，二審由高院審理。