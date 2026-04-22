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影／十軍團營區、高美濕地全被倒廢土 中檢破橫跨12縣市環保蟑螂

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署升級「淨土專案2.0」專案，破獲橫跨12縣市的非法棄置廢棄物產業鏈，查出不法集團將黑手深入陸軍十軍團的營區、高美溼地等生態敏感區、國有河川地，棄置廢土、事業廢棄物區域橫跨12縣市，重量超過9萬噸，檢警收網查獲偵破4大環保獵地集團，查緝164人到案，查扣不法資產達8894萬元，近期將80名涉案人、5間法人，依違反廢棄物清理法等罪起訴。

台中地檢署主任檢察官吳錦龍統籌國土專組團隊，召集洪瑞君、陳祥薇、洪明賢、賴謝銓、黃芝瑋等檢察官共辦，結合環保局通報資訊系統，精準掌握犯案熱區，查出涉案「環保蟑螂」有4大環保獵地集團、6支不法清運車隊，鎖定位處偏僻的國有地特性，將廢棄物非法轉運至中南部7縣市，甚至侵入軍事營區。

檢警查出，涉案集團大膽將廢棄物傾倒在陸軍十軍團位於台中大雅、龍井、清水等地營區，有官士兵發現後通報，揭露犯行，也有歹徒攜帶工具潛入官方保管場，暴力破壞防護措施，強行竊回早已遭查扣的作案機具，企圖重操舊業、繼續犯案。

檢警發現，涉案不法集團狡猾，有成員利用合法的清運執照作為掩護，僱用「水車」隨行護衛以掩飾濫倒惡行；也有人勾結不肖業者，將高達4000立方公尺的營建廢棄物，倒進高美濕地周邊的農業區，事後再補蓋清運聯單，製造合法進場的假象。

此外，為了躲避追緝，犯罪集團甚至出動空拍機進行高空把風，利用人頭手機製造不在場證明，具備高度反偵查能力，有警方在查緝此案時，因歹徒激烈抵抗而導致手臂脫臼，行徑囂張。

檢方指出，此次遭破壞的環境擴及濁水溪、烏溪等重要河川流域，還有高美濕地等保護區也遭「假進場、真棄置」回填廢土，查獲得事業廢棄物中，甚至驗出含有「世紀之毒」戴奧辛成分。

檢方初估，總棄置體積至少達15萬7438立方公尺、重量破9萬4463噸，環境復原費用高達10億餘元，專案小組已即時封鎖現場開挖採證，嚴令產源端業者與犯罪集團負擔回復原狀之責。

中檢表示，面對日益翻新之犯罪手法，已全面導入GPS追蹤、空拍蒐證、數位鑑識與金流分析等科技偵查工具，結合資料庫智慧化勾稽比對，逐步重建犯罪網絡，為澈底剝奪歹徒犯罪運作量能，專案期間強力查扣包含挖土機、曳引車、半拖車等各式大型機具107台。

台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒犯罪足跡橫跨台灣多個縣市。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒犯罪足跡橫跨台灣多個縣市。圖／檢方提供

台中地檢署破獲不法環保集團，查獲廢棄物產源端廠房。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，查獲廢棄物產源端廠房。圖／檢方提供

陸軍十軍團位於台中大雅等地的營區，軍事用地遭不法集團傾倒廢棄物。圖／檢方提供
陸軍十軍團位於台中大雅等地的營區，軍事用地遭不法集團傾倒廢棄物。圖／檢方提供

台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒鎖定國有河川地棄置廢棄物。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒鎖定國有河川地棄置廢棄物。圖／檢方提供

台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒犯罪足跡橫跨台灣多個縣市。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，歹徒犯罪足跡橫跨台灣多個縣市。圖／檢方提供

台中地檢署升級淨土專案，查扣不法環保集團的涉案車輛及大型機具。圖／檢方提供
台中地檢署升級淨土專案，查扣不法環保集團的涉案車輛及大型機具。圖／檢方提供

台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組漏夜查緝涉案人到案。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組漏夜查緝涉案人到案。圖／檢方提供

台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組開挖遭竊佔國有地。圖／檢方提供
台中地檢署破獲不法環保集團，專案小組開挖遭竊佔國有地。圖／檢方提供

廢棄物

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