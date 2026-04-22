影／加害少年竟與被害人同校 立委籲檢討制度勿讓學籍轉銜瑕疵再發生

針對一名曾接受感化教育處遇之未成年少年，在學籍轉銜過程中，竟被安排與被害人就讀同一所學校一事，立委羅廷瑋、廖偉翔今日共同召開記者會，批不應該發生的事為何會發生？責任究竟在哪裡？要求相關機關在一個月內，提出制度改進方案，避免同樣的事再次發生。

羅廷瑋指學籍轉銜到底是哪一個環節出了問題？學籍轉銜的程序上，出現了什麼樣的瑕疵，才會讓未成年少年與被害人再度在同一個校園？學籍轉銜會議的參與機關，在處理過程中究竟有沒有主動向其他單位蒐集必要資訊，還是各機關各做各的，誰也沒有把整體風險評估清楚，最後才做出這樣的錯誤決定？

羅廷瑋表示，法令要不要嚴格限制未成年少年與被害人不能同處一個學校？再者，相關資訊究竟有沒有架接好？少保官與各參與機關，在學籍轉銜的過程中，是否能合法且適當地掌握被害人目前的就學地點與狀況？如果關鍵資訊無法流通，又要如何在制度上，避免未來再度發生未成年少年被安排與被害人就讀同一所學校的情形？此次個案，就是因為欠缺明確的法律原則，跨部會作業流程又不清楚，才會讓一件常理上不應該發生的事真實上演。

廖偉翔指出現行感化教育的學籍轉銜機制，因各單位間缺乏完整資訊掌握，導致制度出現漏洞，讓加害人與被害人可能在同一場域就學，對被害人造成嚴重的二度傷害。強調這並非個案，而是制度性失靈。現行制度過度偏重加害人復歸社會，卻忽視被害人在安全保障與心理復原上的持續需求，顯已失衡。廖偉翔提出兩項具體改革方向：第一，建立跨機關資訊通報與整合機制，使教育體系能即時掌握高風險個案；第二，全面檢討少年輔導與保護制度，明確納入「就學衝突迴避」原則，確保被害人不再受到制度性傷害。