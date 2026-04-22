快訊

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

檢調進入台東縣議會調閱資料 另赴綠島鄉帶回議員配合調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今上午傳出檢調人員進入縣議會，消息一出引發外界高度關注，議會內氣氛一度緊繃，不少議會人員與媒體隨即到場了解情況，部分議員在接獲訊息後，也主動詢問事件進展。

對此，議會相關主管說明，外界所稱「搜索」並非事實，強調此次為檢調單位依法進行資料調閱，並未執行搜索行動，呼籲外界避免過度解讀，以免造成不必要的誤會。

據了解，此次調閱內容可能與議員助理費制度相關。由於助理費新制已實施約1年，相關單位針對制度運作情形進行了解與掌握，性質偏向例行性或釐清程序。至於是否涉及特定議員或個案，相關單位目前尚未對外進一步說明，整體情況仍待釐清。

議會方面表示，將全力配合檢調單位依法辦理，確保程序順利進行，同時呼籲外界在資訊尚未明確前，避免過度揣測，以維護各方權益與名譽。

不過，檢調另一路人馬則前往綠島鄉，並由海巡署巡艇帶回現任議員王姷力。船隻抵達富岡漁港時，王姷力在檢調人員引導下緩步下船，神情略顯疲憊。

面對媒體詢問遭帶回原因，王姷力表示，是因遭人檢舉涉及貪汙，但具體內容與原因尚不清楚。相關案情是否與本次資料調閱有所關聯，仍有待檢調進一步說明與釐清。

台東今上午傳出檢調人員進入縣議會調閱資料，另一人馬搭乘海巡署巡艇前往綠島帶回現任議員王姷力（中）配合調查。記者尤聰光／攝影
台東今上午傳出檢調人員進入縣議會調閱資料，另一人馬搭乘海巡署巡艇前往綠島帶回現任議員王姷力（中）配合調查。記者尤聰光／攝影

台東 綠島 議員

延伸閱讀

台東縣議會傳檢調到場 議會澄清：非搜索、僅調閱資料

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

噴柯烏龍！誤噴辣椒水 中市警第6分局長調職記過送辦

相關新聞

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

犯下23年前高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，判處死刑確定未執行，今年1月病死獄中；檢察總長認為確定判決有瑕疵，本月提起非常上訴，成為憲法判決出爐後為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例，最高法院分案審理。

花360萬…憂閃兵被坑找警官偷查個資 藝人王大陸與女友闕沐軒各判6月

藝人王大陸因懷疑耗資360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上時任台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；其女友闕沐軒另為向潘姓男子討債，也涉嫌將潘男個資交給游男，透過江湖人士追討。新北地方法院今依違反個人資料保護法，各判決王、闕6月徒刑，得易科罰金。

夫想抓外遇車內裝AirTag定位器！ 他辯「防竊」妻完全知情 遭告跟騷偵結起訴

北部一名婦人日前意外發現汽車遭裝APPLE AirTag定位器，提告丈夫違反跟蹤騷擾防制法，其夫事後辯稱定位器是用來「防竊」且婦人完全知情，檢方清查婦人及二人小孩對話紀錄發現男子說法與事實不同，且配偶之間雖有忠誠義務仍不得恣意監控對方隱私，偵結起訴男子。

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

李德維控薛瑞元、周志浩圖利高端幫「補考繳作業」 二審仍判賠120萬元

前立委李德維4年前開記者會指控、向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購新冠疫苗圖利高端公司，檢方查無不法簽結，薛、周提告向李求償各200萬元，一審判李應給付薛、周各60萬元。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，判李仍要賠120萬元，可上訴。

影／十軍團營區、高美濕地全被倒廢土 中檢破橫跨12縣市環保蟑螂

台中地檢署升級「淨土專案2.0」專案，破獲橫跨12縣市的非法棄置廢棄物產業鏈，查出不法集團將黑手深入陸軍十軍團的營區、高美溼地等生態敏感區、國有河川地，棄置廢土、事業廢棄物區域橫跨12縣市，重量超過9萬噸，檢警收網查獲偵破4大環保獵地集團，查緝164人到案，查扣不法資產達8894萬元，近期將80名涉案人、5間法人，依違反廢棄物清理法等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。