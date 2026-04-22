檢調進入台東縣議會調閱資料 另赴綠島鄉帶回議員配合調查

台東今上午傳出檢調人員進入縣議會，消息一出引發外界高度關注，議會內氣氛一度緊繃，不少議會人員與媒體隨即到場了解情況，部分議員在接獲訊息後，也主動詢問事件進展。

對此，議會相關主管說明，外界所稱「搜索」並非事實，強調此次為檢調單位依法進行資料調閱，並未執行搜索行動，呼籲外界避免過度解讀，以免造成不必要的誤會。

據了解，此次調閱內容可能與議員助理費制度相關。由於助理費新制已實施約1年，相關單位針對制度運作情形進行了解與掌握，性質偏向例行性或釐清程序。至於是否涉及特定議員或個案，相關單位目前尚未對外進一步說明，整體情況仍待釐清。

議會方面表示，將全力配合檢調單位依法辦理，確保程序順利進行，同時呼籲外界在資訊尚未明確前，避免過度揣測，以維護各方權益與名譽。

不過，檢調另一路人馬則前往綠島鄉，並由海巡署巡艇帶回現任議員王姷力。船隻抵達富岡漁港時，王姷力在檢調人員引導下緩步下船，神情略顯疲憊。

面對媒體詢問遭帶回原因，王姷力表示，是因遭人檢舉涉及貪汙，但具體內容與原因尚不清楚。相關案情是否與本次資料調閱有所關聯，仍有待檢調進一步說明與釐清。