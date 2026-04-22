打律師巴掌台中悍女今開庭 罕見6名法警庭內戒備 中院：升級配置

台中市林姓女子曾攻擊、恐嚇3名律師，今年3月開庭時，又在法院走廊，對律師呼巴掌，當時法警消極處理方式，引來質疑，今天法院針對林女在法院內打律師吳中和巴掌一案開庭，中院避免再衍生糾紛，在庭內配置6名法警，引來側目，中院表示，考量林女過去素行及精神狀況，「升級維安配置」。

台中地院今說明，林女目前在押，鑒於林女過去在另案訴訟過程中，曾有針對對造律師進行言語恐嚇、侮辱誹謗及違反法庭秩序命令而遭判刑的紀錄。

台中地院說，考量林女情緒控制狀況與風險評估，為了維護庭訊的秩序、防阻突發衝突，本院在今日庭訊中，特別採取「升級維安配置」，額外增派法警進駐法庭控制現場。

中院說，採取上述措施的唯一目的，是為了確保在庭所有人員的人身安全，讓司法程序能在穩定、有序且不受威脅的環境下依法進行。

林姓女子（46歲）前年攻擊、恐嚇3名律師，涉傷害、恐嚇等罪，昨遭判1年2月、1年徒刑，林女今年3月出庭時，又對台中律師公會理事長吳中和呼巴掌，因案發地點在法院走廊，引發軒然大波。

此案今天開庭，林女自述精神正常，但指控對方律師與詐團勾結，殺害其祖父，吳則說，林女對不相干的人進行無差別攻擊，建議判刑6月至2年6月，全案定於5月將在開庭。