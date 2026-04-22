快訊

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

納骨塔工程收賄800萬！苗栗苑裡鎮前鎮長劉秋東一審判11年半 褫奪公權5年

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

<a href='/search/tagging/2/苗栗' rel='苗栗' data-rel='/2/248245' class='tag'><strong>苗栗</strong></a>苑裡鎮前鎮長劉秋東於鎮長任內，在納骨塔工程案二次受收廠商賄賂共800萬元，苗栗地方法院今天依<a href='/search/tagging/2/貪汙' rel='貪汙' data-rel='/2/110031' class='tag'><strong>貪汙</strong></a>治罪條例2罪，判決各處5伍年6月、6年徒刑。本報資料照片
苗栗苑裡鎮前鎮長劉秋東於鎮長任內，在納骨塔工程案二次受收廠商賄賂共800萬元，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例2罪，判決各處5伍年6月、6年徒刑。本報資料照片
苗栗苑裡鎮前鎮長劉秋東於鎮長任內，在納骨塔工程案二次受收廠商賄賂共800萬元，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例2罪，判決各處5伍年6月、6年徒刑，均褫奪公權5年，扣案犯罪所得800萬元沒收，全案還可以上訴。

法官量刑審酌劉秋東對於職務上行為，2次收受廠商高額賄賂，除有損官箴外，亦破壞社會大眾對公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，甚屬不該，兼衡偵查中就2次犯行均自白，並自動繳交全部犯罪所得，但審理時部分改口否認犯罪態度。

判決書指出，劉秋東擔任苑裡鎮鎮長期間，李宗和為實際負責人之久景室內裝修實業有限公司得標青埔第二納骨塔地下室暨一樓骨灰（骸）櫃位增設工程案，李宗和及九景集團業務郭榮信為求日後履約及請款順利，遂由李宗和提供現400萬元，交由郭榮信當面交付劉秋東。

劉秋東熟知此類工程案有利可圖，2022年底競選連任落敗，仍於卸任前夕核章決行青埔敬心館二樓骨灰櫃位增設工程案簽呈，以行動電話傳送簡訊給郭榮信，告知預估上網公告招標時間，。嗣該案由李宗和為負責人之久順興室內裝修有限公司得標，再由李宗和提供400萬元，交由郭榮信當面交付劉秋東。

另，蔡博維建築師事務所承攬青埔敬心館二樓骨灰櫃位增設工程案規畫設計暨監造技術服務，蔡博維明知載有擬施作骨灰箱尺寸、數量及苑裡鎮公所殯葬管理所所長指示內容之修正前「貳層櫃位配置平面圖」，涉及採購程序之公平、公開，依法應予保密，上網公告招標前，不得洩漏或交付予特定廠商知悉，竟於公告招標前指示事務所員工將圖說事先交付郭榮信參考，使久順興公司因而獲悉擬施作之相關櫃位尺寸、數量資訊，取得較其他廠商優勢之競爭地位。

判決書說，李宗和共犯貪汙治罪條例2罪，各處10個月徒刑，均褫奪公權2年，應執行1年4月，郭榮信共犯貪汙治罪條例2罪，各處8個月徒刑，均褫奪公權2年，應執行有期徒刑年，蔡博維犯政府採購法交付秘密資訊圖利罪，處6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1天。

貪汙 苗栗

延伸閱讀

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄 法院重判12年停職、不得參選議員

影／馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

涉貪遭重判 宜蘭三星鄉長李志鏞晚間宣布「退出政治」求公理

花360萬…憂閃兵被坑找警官偷查個資 藝人王大陸與女友闕沐軒各判6月

相關新聞

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

犯下23年前高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，判處死刑確定未執行，今年1月病死獄中；檢察總長認為確定判決有瑕疵，本月提起非常上訴，成為憲法判決出爐後為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例，最高法院分案審理。

花360萬…憂閃兵被坑找警官偷查個資 藝人王大陸與女友闕沐軒各判6月

藝人王大陸因懷疑耗資360萬元，找閃兵集團首腦陳志明閃兵被坑，透過車商小開游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊，找上時任台北市刑警大隊偵三隊代理隊長劉居榮幫查陳男個資；其女友闕沐軒另為向潘姓男子討債，也涉嫌將潘男個資交給游男，透過江湖人士追討。新北地方法院今依違反個人資料保護法，各判決王、闕6月徒刑，得易科罰金。

夫想抓外遇車內裝AirTag定位器！ 他辯「防竊」妻完全知情 遭告跟騷偵結起訴

北部一名婦人日前意外發現汽車遭裝APPLE AirTag定位器，提告丈夫違反跟蹤騷擾防制法，其夫事後辯稱定位器是用來「防竊」且婦人完全知情，檢方清查婦人及二人小孩對話紀錄發現男子說法與事實不同，且配偶之間雖有忠誠義務仍不得恣意監控對方隱私，偵結起訴男子。

馬防部中士抖內直播主欠錢...收6萬洩軍事機密判12年 法院理由出爐

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑因上網將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊不少債務，他為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得6萬餘元報酬，台灣高等法院今依違反國安法等罪判刑12年，褫奪公權6年，可上訴。

李德維控薛瑞元、周志浩圖利高端幫「補考繳作業」 二審仍判賠120萬元

前立委李德維4年前開記者會指控、向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，採購新冠疫苗圖利高端公司，檢方查無不法簽結，薛、周提告向李求償各200萬元，一審判李應給付薛、周各60萬元。案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，判李仍要賠120萬元，可上訴。

影／十軍團營區、高美濕地全被倒廢土 中檢破橫跨12縣市環保蟑螂

台中地檢署升級「淨土專案2.0」專案，破獲橫跨12縣市的非法棄置廢棄物產業鏈，查出不法集團將黑手深入陸軍十軍團的營區、高美溼地等生態敏感區、國有河川地，棄置廢土、事業廢棄物區域橫跨12縣市，重量超過9萬噸，檢警收網查獲偵破4大環保獵地集團，查緝164人到案，查扣不法資產達8894萬元，近期將80名涉案人、5間法人，依違反廢棄物清理法等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。